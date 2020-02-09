с чего всё началось

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.

В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

Общество Ветер помог самолету British Airways побить рекорд Norwegian Air По словам представителя British Airways, приоритетом для авиакомпании является безопасность, а не рекорды скорости, однако ее пилоты использовали по максимуму погодные условия, чтобы доставить своих пассажиров обратно в Лондон, сильно опередив расписание.

Единоборства Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Политика Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что паника вокруг коронавируса выгодна для тех, кто хочет сдержать развитие КНР, сообщает РИА Новости.

Авто В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.

Технологии Ошибка в Windows 7 не позволяет пользователям выключить компьютер Компания Microsoft выпустила финальное обновление операционной системы Windows 7 на компьютеры в январе 2020 года и после этого прекратила ее поддержку.

Общество Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.

Происшествия В Киеве за русский язык жестоко избили женщину Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.

Происшествия В крупном ДТП под Воронежем пострадали граждане Украины Граждане Украины оказались в числе пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе Воронежской области, произошедшем в ночь на 8 февраля, сообщили ИА в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Футбол Максим Глушенков: «Интерес «Вероны»? Я вообще офигел!» Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков в интервью «СЭ» подвел итоги Кубка Париматч Премьер, рассказал о своем кумире, перспективах в команде и отношении к гибели баскетболиста Коби Брайанта.