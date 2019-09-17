Политика
ИзвестияБелоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию. Об этом рассказал председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 21:57, Вашингтон
Политика
Иркутская чиновница уволилась из-за записи с оскорблением тулунчан
Красная весна 04:46
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Политика
Зеленский ждёт от «нормандской четвёрки» решения вопроса по обмену
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на встрече «нормандской четвёрки» удастся решить вопрос об освобождении всех удерживаемых лиц.
RT на русском 07:51
Волейбол
Сборная России одержала 4-ю победу на чемпионате Европы по волейболу
Вторым по результативности стал Дмитрий Волков (15 очков). Сборная России одержала четвертую подряд победу на чемпионате Европы.
РБК 13:26
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском 21:36
Спорт
Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
РИА Новости 20:24
Футбол
Три с половиной года без Лиги чемпионов: «Зенит» сыграет с «Лионом»
Привет, "Лион" "Зенит" не играл в Лиге чемпионов три с половиной года.
РИА Новости 17:10
Шоу-бизнес
Пожилую маму Числова выгнала из квартиры родная внучка
Телепрограмма 09:13
Общество
Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.
Газета.Ru 21:02
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика
Опийный мак для обезболивающих начнут производить в РФ в 2021 году
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о запланированном на 2021 год начале производства опийного мака для обезболивающих: сейчас 98% субстанций для обезболивания привозят из-за рубежа.
Политика Сегодня 09:24
Культура
Петербуржцы увидели «Сны Спящей красавицы»
Невские Новости 09:06
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings вчера в 09:48
Шоу-бизнес
Мазаев рассказал о скорой свадьбе Бондарчука и Андреевой
Не успели еще стереться в памяти яркие впечатления от свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова, как в СМИ появилась информация о предстоящем свадебном торжестве еще одной знаменитой пары - режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.
Ридус 13:11
Гаджеты
Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями
Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.
Волга-Медиа 13 сентября в 22:13
Футбол
ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа
Советский спорт 12:04
Наука
Разработка сибирских ученых повысит мощность РЛС и 5G
Индикатор 10:44
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ отказался досрочно выходить из соглашения с лигой
Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) не станет досрочно завершать коллективное трудовое соглашение с Национальной хоккейной лигой (НХЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru 18:54
Авто
Тюнеры превратили Mercedes-AMG GT 63 в 900-сильного монстра
Группа тюнеров из знаменитого ателье Posaidon взялась за доработку немецкого седана Mercedes-AMG GT 63.
Car.ru 06:19
Энергетика
Forbes: российские бизнесмены стали лидерами по росту капитала за день
Российские бизнесмены в понедельник, 16 сентября, стали лидерами по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.
Ведомости 10:16
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru 06:45
Гаджеты
Раскрыты конфигурации планшетов Microsoft Surface Pro 7
В Сети появилась информация о новом планшете Microsoft Surface Pro 7. Об этом сообщает iXBT.Как стало известно, аппарат будет доступен в нескольких конфигурациях.
UfaTime.ru вчера в 11:40
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Экономика
Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна
Коммерсантъ 15:17