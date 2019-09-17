с чего всё началось

Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию. Об этом рассказал председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию

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