Политика

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Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию. Об этом рассказал председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.
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Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности (КГБ) страны помогли раскрыть схему переправки оружия из Украины в Россию, сообщил телеканалу «Беларусь 1
» председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.
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