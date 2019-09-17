Политика
ИзвестияБелоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию. Об этом рассказал председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.
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с чего всё началось
Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности (КГБ) страны помогли раскрыть схему переправки оружия из Украины в Россию, сообщил телеканалу «Беларусь 1» председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.Коммерсантъвчера в 23:12
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Белорусские таможенники и КГБ раскрыли схему переправки оружия с Украины в Россию
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