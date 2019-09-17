Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаБелоруссия раскрыла схему поставок оружия из Украины в Россию

Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через республику в Россию. Белорусские таможенники совместно со специалистами комитета госбезопасности раскрыли схему поставок оружия с Украины в Россию транзитом через территорию республики.
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с чего всё началось
Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности страны помогли раскрыть схему переправки оружия с Украины в Россию, сообщил телеканалу «Беларусь 1
» председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.
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