Политика
ТК ЗвездаБелоруссия раскрыла схему поставок оружия из Украины в Россию
Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через республику в Россию. Белорусские таможенники совместно со специалистами комитета госбезопасности раскрыли схему поставок оружия с Украины в Россию транзитом через территорию республики.
Читать в источнике
Оценить154
с чего всё началось
Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности страны помогли раскрыть схему переправки оружия с Украины в Россию, сообщил телеканалу «Беларусь 1» председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.Коммерсантъвчера в 23:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Белорусские таможенники и КГБ раскрыли схему переправки оружия с Украины в Россию
Вести.Ruвчера в 19:55
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:43, Вашингтон
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре
РИА Новости вчера в 07:54
Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
Cyber.sports.ru вчера в 03:51
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Политика
Аксенов призвал оставить историкам вопрос двойного названия Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов высказался об идее присвоения полуострову второго названия Таврида.
Российская газета 11:34
Политика
США вернут посла в Белоруссию спустя 11 лет
Белоруссия и США взаимно выслали послов в 2008 году, после того как американцы ввели санкции в отношении Белоруссии за нарушение прав человека.
РБК 10:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Общество
Пассажирам Utair начнут раздавать табачные изделия в самолетах
Во вторник РБК сообщил, что с 15 сентября более чем на 10 рейсах авиакомпании Utair пассажиры смогут получить продукт доставки никотина LYFT, который производит BAT.
ТАСС 06:25
Общество
Юристы написали открытое письмо главе Конституционного суда из-за дела Константина Котова
Юристы написали открытое письмо председателю Конституционного суда Валерию Зорькину, в котором назвали уголовное дело активиста Константина Котова «печальным рубежом».
Дождь 10:57
Футбол
А. Егоров оценил судейство в 9-м туре РПЛ
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мнением о работе арбитров в 9-м туре чемпионата России.
Чемпионат 09:23
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Киевом
Украине и России не требуется новый газовый контракт для поставок топлива ЕС в предстоящем году.
Gazeta.SPb 15 сентября в 23:23
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в Петербурге
Кинорежиссер и сценарист Федор Бондарчук и актриса театра и кино Паулина Андреева 17 сентября организуют торжество по случаю свадьбы в Петербурге.
МР7.ру 08:33
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Недвижимость
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке
О снижении первоначального взноса сообщила во вторник пресс-служба Сбербанка.
Коммерсантъ 06:39
Политика
Спецпредставитель Путина заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp
Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции «Франс интер» заявил, что политикам не стоит использовать мессенджер WhatsApp для общения из-за низкого уровня шифрования.
Ведомости 07:25
Энергетика
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:50
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Шоу-бизнес
Ольга Бузова была замечена на открытии бутика дочери Рамзана Кадырова
В Москве был открыт первый дом моды дочери главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат. На открытии бутика была замечена Ольга Бузова.
OAnews 06:54
Политика
Путин считает Израиль русскоязычным государством
Российский лидер напомним, что в Израиле проживает почти два миллиона русскоязычных граждан, поэтому в России считают эту страну «русскоязычным государством».
REGNUM 08:55
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37