с чего всё началось

Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через республику в Россию. Белорусские таможенники совместно со специалистами комитета госбезопасности раскрыли схему поставок оружия с Украины в Россию транзитом через территорию республики.

Белоруссия раскрыла схему поставок оружия из Украины в Россию

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