с чего всё началось

Таможенная служба Белоруссии совместно со специалистами комитета госбезопасности страны раскрыла одну из схем переправки оружия с Украины в Россию транзитом через территорию республики. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

Белоруссия раскрыла схему поставок оружия с Украины в Россию

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Происшествия СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове.

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Политика 80 лет назад начался Польский поход Красной Армии На которых, кстати, в сентябре 1939 года начались активные действия партизан, например, в Западной Белоруссии, нападавших на польские подразделения ещё до подхода Красной Армии.

Политика В Госдуме обсуждают новые правила ухода в отпуск В Госдуме предлагают внести изменения в правила ухода россиян в отпуск.

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Волейбол Российские волейболисты одержали четвертую победу на чемпионате Европы Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Финляндии в матче группового этапа чемпионата Европы.

Экономика Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.

Авто Появилась информация о первом кроссовере Ferrari Как сообщил технический директор Ferrari Майкл Лайтерс зарубежным СМИ, первый SUV итальянской марки появится в 2022 году.

Армия и оружие Директор СВР заявил о военной угрозе после атаки дронов на НПЗ Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что угроза военного конфликта после нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии реальна.

Экономика В Кремле прокомментировали сообщения о льготах «Роснефти» Кремль пока не принял решений относительно льгот для "Роснефти" по проектам освоения Арктики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.