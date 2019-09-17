Политика

РБКРБКБелоруссия раскрыла схему поставок оружия с Украины в Россию

Таможенная служба Белоруссии совместно со специалистами комитета госбезопасности страны раскрыла одну из схем переправки оружия с Украины в Россию транзитом через территорию республики. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.
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Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности страны помогли раскрыть схему переправки оружия с Украины в Россию, сообщил телеканалу «Беларусь 1
» председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.
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