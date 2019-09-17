с чего всё началось

Таможенная служба Белоруссии совместно со специалистами комитета госбезопасности страны раскрыла одну из схем переправки оружия с Украины в Россию транзитом через территорию республики. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

Политика В крымском парламенте прокомментировали идею переименовать полуостров Речь идет о предложении, прозвучавшем от руководителя региональной национально-культурной автономии греков Ивана Шонуса, присвоить полуострову Крым дополнительное историческое название «Таврида», Правда, он же сам и отметил, что крымское общество к такому пока не готово.

Происшествия Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.

Шоу-бизнес Заворотнюк перенесла серьезную операцию Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Общество В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

Шоу-бизнес Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни Певица призналась в Instagram, что последние три недели просыпается от жуткого зуда.

Политика В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора.

Экономика В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.

Шоу-бизнес На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.

Происшествия В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.

Гаджеты Российские iPhone 11 стали самыми дорогими в мире Российские цены на iPhone 11 стали самыми высокими во всем мире, сообщил портал PhoneArena, сравнивший стоимость новинок Apple в разных странах.

Здоровье Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.

Футбол «Боруссия» Д — «Барселона»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Барселоной».

Армия и оружие «National Interest» подозревает Россию в подготовке к войне Как сообщает газета «Известия», эксперт издания «The National Interest» предположил, что Россия закупает истребители Су-57, готовясь к масштабному вооруженному конфликту.

Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.

Общество В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Армия и оружие Нарышкин предупредил о военной угрозе после атаки на Saudi Aramco «Угроза, безусловно, есть, но я рассчитываю все-таки на мирное разрешение», — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос о военной угрозе после нападения дронов (цитата по ТАСС).

Транспорт Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве Тротуарную плитку в Москве перекладывают, если обнаруживают брак, и делают это не за счет города, а "только за счет бракодела, который ее положил", заявил в интервью радио "Вести FM" заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Экономика В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.