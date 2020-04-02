Энергетика
Суть событийБелоруссия рассчитывает купить у России нефть по 4 доллара за баррель
По словам главы правительства республики Сергея Румаса, Минск рассчитывает получить по этой стоимости 2 миллиона тонн сырья. По его словам, "Белнефтехим" должен завершить переговоры о покупке нефти уже в этот четверг, 2 апреля.
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:41, Ашберн
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