По словам главы правительства республики Сергея Румаса, Минск рассчитывает получить по этой стоимости 2 миллиона тонн сырья. По его словам, "Белнефтехим" должен завершить переговоры о покупке нефти уже в этот четверг, 2 апреля.

Белоруссия рассчитывает купить у России нефть по 4 доллара за баррель

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