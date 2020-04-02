Энергетика

Суть событийСуть событийБелоруссия рассчитывает купить у России нефть по 4 доллара за баррель

По словам главы правительства республики Сергея Румаса, Минск рассчитывает получить по этой стоимости 2 миллиона тонн сырья. По его словам, "Белнефтехим" должен завершить переговоры о покупке нефти уже в этот четверг, 2 апреля.
Читать в источнике
Комментировать807

Подробнее о событии

Белоруссию одернули по поводу нефти за четыре доллара

Lenta.ruвчера в 08:37

Песков оценил намерения Белоруссии купить российскую нефть по $4 за баррель

Известиявчера в 06:41

Песков: Минск не сможет закупить у Москвы нефть по $4 за баррель без рыночного предложения

ТАССвчера в 06:27

Песков отреагировал на планы Белоруссии о покупке нефти по $4

News.ruвчера в 06:23

В Белоруссии решили купить в России 2 млн т нефти по $4 за баррель

РБКвчера в 05:13

Минск планирует получить от Москвы 2 млн тонн нефти по $4 за баррель

RT на русскомвчера в 04:13

Белоруссия в апреле планирует купить у России нефть по четыре доллара

РИА Новостивчера в 03:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:41, Ашберн

Будет ли у Беларуси нефть по 4 доллара за баррель? Спросили у эксперта

КП - Беларусьвчера в 10:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 02:41, Ашберн

Комментарии

Политика

В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 23:43
Происшествия

В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

РИА Новости 02:33
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Российская газета вчера в 14:58
Здоровье

Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии

Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Москва 24 вчера в 07:07
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
РИА Новости 00:04
Общество

На Кубани для транспорта ввели пропускную систему

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 31 марта действуют ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу.
Кубань 24 01 апреля в 14:53
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

«Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил Путин.
Известия вчера в 17:09
Политика

Саратовские предприятия могут возобновить работу

Работу предприятий в Саратовской области могут возобновить.
Московский Комсомолец 01:06
Общество

Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отложил решение ввести пропускной режим проезда по городу в неблагоприятное время пандемии COVID-2019.
Москва. Северо-Запад вчера в 13:25
Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Известия вчера в 16:36
Футбол

Сезон в Серии А могут возобновить 24 мая, если эпидемия пойдет на спад

По данным Adnkronos, пока речь идет про 24 или 31 мая. При таком раскладе клубы должны возобновить тренировки не позднее 3 мая.
Sports.ru вчера в 16:18
Гаджеты

Грядущее обновление Windows 10 снизит нагрузку на процессор

Апдейт под номером 20H1 снизит нагрузку на процессор ПК и станет меньше занимать места в памяти.
The GEEK 02:31
Наука

Опубликовали первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Вакцину против коронавируса испытали на мышах, результаты были опубликовали специалистами Питтсбургского университета.
Газета DAILY вчера в 15:11
Политика

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 18:25
Политика

США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
BFM.ru вчера в 05:51
Происшествия

В США машиниста обвинили в попытке остановить плавучий госпиталь

Прокуратура в США предъявила работающему в порту Лос-Анджелеса машинисту обвинение в том, что он специально пустил локомотив под откос недалеко от плавучего госпиталя Mercy из-за "подозрений" к нему, говорится в пресс-релизе офиса окружного прокурора по Центральному округу Калифорнии.
РИА Новости 01 апреля в 20:50
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Политика

Правительство Польши отложило визит в Смоленск и Катынь

Варшава, 3 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Члены правительства Польши отказались от визита в российские Смоленск и Катынь, запланированного на 10 апреля.
REGNUM 02:08
Экономика

Эксперты оценили потери российской экономики из-за длительного простоя

Москва, 3 апреля 2020, 06:52 — REGNUM Российская экономика за месяц простоя — объявленные до 30 апреля нерабочими дни — может потерять до 1% ВВП по итогам 2020 года.
REGNUM вчера в 23:52
Политика

Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
Газета.Ru вчера в 19:00
Общество

У умершей в Перми журналистки был коронавирус

РЕН ТВ вчера в 05:37
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев вышел на новую работу

OvideO.ru 02:29
Происшествия

В петербургском роддоме у беременной выявили коронавирус

У одной из женщин, находившихся в роддоме, подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.
Российская газета вчера в 14:01
Общество

Минкомсвязь предложила отдать под 5G используемые телевидением частоты

Минкомсвязь предложила передать для развития мобильной связи пятого поколения (5G) частоты 694–790 МГц, которые до сих пор использовали телевещатели.
РБК 01:16
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 01 апреля в 07:59
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК вчера в 12:55
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Общество

Московским водителям объяснили правила поездок во время самоизоляции

Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом разъяснил водителям столицы о правах и обязанностях полицейских в условиях самоизоляции и праве автолюбителей на передвижение по городу.
Известия 02:33
Игры

В Apex Legends добавят парный режим и запустят событие «Старые обычаи»

Разработчики сообщили, что в игре появится новое временное событие «Старые обычаи» и парный режим на постоянной основе.
3DNews 02:24
Как работают Яндекс.Новости?
Поставки российской нефти на НПЗ БелоруссииБольше новостей по теме
Главное