Общество
RuNews24.ruБелоруссия рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за «грязной» нефти
По словам Семашко, Минск рассчитывает получить от Москвы компенсацию в размере 70 миллионов долларов за инцидент с поставкой нефти из России по газопроводу «Дружба», который произошел в апреле текущего года. Напомним, в апреле в трубопровод попала загрязненная хлоридами нефть.
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Шоу-бизнес
Милонов рассказал об опасности Бузовой
Общество
В ОП хотят упростить получение виз для волонтеров-спасателей
Общественная палата РФ считает необходимым упростить получение виз для волонтеров-спасателей, а также увеличить срок действия российской визы для иностранных добровольцев, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Политика
У офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»
В центре Киева перед зданием офиса президента Украины Владимира Зеленского вечером 8 декабря началась акция «Дозор на Банковой».
Армия и оружие
Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол
В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
Общество
Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения
Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек, в основе которого шесть показателей распространения основных вредных привычек среди населения.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Наука
Растения при стрессе издают ультразвуковые «крики»
Общество
Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
Политика
Белый дом снова отказался от участия в слушаниях по импичменту
Белый дом сообщил конгрессу США в пятницу, что на следующей неделе, 9 декабря, не будет участвовать в слушаниях по импичменту президенту Дональду Трампу в юридическом комитете палаты представителей, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо адвоката Белого дома Пэта Чиполлона главе этого комитета Джерролду Надлеру.
Экономика
Китайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд
В ноябре экспорт китайских товаров снизился на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, об этом сообщило в воскресенье китайское таможенное управление.
Армия и оружие
Эрдоган назвал условие вывода турецких войск из Сирии
Армия и оружие
Один человек погиб при ракетном обстреле в сирийской Хаме
По данным агентства, местный житель погиб и ребенок получил ранения в результате падения ракетных снарядов в деревне аль-Азизия и городе Скальбия на севере провинции Хама.
Общество
Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде
Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
Гаджеты
Отечественный проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
Производители понесли убытки в 40 млн рублей и закрыли проект. О "Тайгафоне" впервые заговорили в 2014 году.
Здоровье
В России заболеваемость детей снизилась на 9%
За 10 лет в России заболеваемость детей снизилась на 9%, сообщает Минздрав.
Футбол
«Сочи» объявил о назначении Федотова новым главным тренером
Новым главным тренером «Сочи» стал Владимир Федотов.
Наука
Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь
Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Происшествия
Число жертв стрельбы в центре Мехико выросло до пяти человек
Число жертв стрельбы в историческом центре Мехико, где капитан вооруженных сил Мексики в отставке открыл стрельбу по людям, возросло до пяти, сообщают власти Мехико.
Общество
«Медуза»: одним из хакеров Evil Corp может быть сын экс-мэра Химок
Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, обвиняемой в похищении более $100 млн из 300 банков в 40 странах, может являться Андрей Ковальский — сын экс-мэра Химок Владимира Стрельченко, сообщает «Медуза».
Политика
Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко продлились более пяти часов
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые проходили 7 декабря в Сочи, длились пять с половиной часов.
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Спорт
Глава Олимпийского комитета раскритиковал рекомендации комитета WADA
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал рекомендации комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно будущего российского спорта.
Гаджеты
Nokia представила смартфон Nokia 2.3 на чистом Android
Авто
Компания Lynk & Co показала новый купе-кроссовер
Пропустив версию 04, автопроизводитель презентовал новую модель Lynk & Co 05.
Политика
На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об утвержденном сценарии реингтеграции неподконтрольных территории, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Калининградской области задержаны 19 футбольных фанатов из Польши, приехавших на драку с болельщиками московского «Спартака»
В Калининградской области задержаны футбольные фанаты варшавского клуба «Легия», приехавшие в регион на драку с болельщиками московского «Спартака».
Здоровье
Скандал со снюсом распространился на всю Россию и докатился до Медведева
Ранее Дмитрий Медведев своим указом запретил в России снюс (сосательный табак).
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.