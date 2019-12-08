Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruБелоруссия рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за «грязной» нефти

По словам Семашко, Минск рассчитывает получить от Москвы компенсацию в размере 70 миллионов долларов за инцидент с поставкой нефти из России по газопроводу «Дружба», который произошел в апреле текущего года. Напомним, в апреле в трубопровод попала загрязненная хлоридами нефть.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Москва выиграла спор у Минска по компенсации за «некачественную нефть»

REGNUM13:35

Белоруссия назвала размер компенсации от России за «грязную» нефть

Взгляд.ру10:04

Посол рассказал, какой компенсации Белоруссия ждет за «грязную» нефть

РИА Новости10:38

Минск рассчитывает на компенсацию в $70 млн из-за загрязнённой нефти

RT на русском10:29

Белоруссия надеется на компенсацию в $70 млн из-за «грязной нефти» из России

Газета.Ru10:12

Белоруссия назвала сумму компенсации за «грязную нефь»

Rambler News Service11:22

Минск оценил ущерб от «грязной нефти» в $70 млн

News.ru10:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:26, Ашберн
Шоу-бизнес

Милонов рассказал об опасности Бузовой

РИА Новости вчера в 20:44
Общество

В ОП хотят упростить получение виз для волонтеров-спасателей

Общественная палата РФ считает необходимым упростить получение виз для волонтеров-спасателей, а также увеличить срок действия российской визы для иностранных добровольцев, говорится в проекте доклада ОП РФ "О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2019 год", текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 16:58
Общество

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости вчера в 09:32
Политика

У офиса Зеленского проходит акция «Дозор на Банковой»

В центре Киева перед зданием офиса президента Украины Владимира Зеленского вечером 8 декабря началась акция «Дозор на Банковой».
RT на русском 14:41
Армия и оружие

Российскую часть Арктики защитит противовоздушный купол

В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
Российская газета 18:11
Общество

Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек, в основе которого шесть показателей распространения основных вредных привычек среди населения.
РИА Новости 16:07
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru 09:17
Наука

Растения при стрессе издают ультразвуковые «крики»

Портал Поиск 07:28
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
Политика

Белый дом снова отказался от участия в слушаниях по импичменту

Белый дом сообщил конгрессу США в пятницу, что на следующей неделе, 9 декабря, не будет участвовать в слушаниях по импичменту президенту Дональду Трампу в юридическом комитете палаты представителей, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на письмо адвоката Белого дома Пэта Чиполлона главе этого комитета Джерролду Надлеру.
РИА Новости 06 декабря в 17:51
Экономика

Китайский экспорт в ноябре снизился в четвертый раз подряд

В ноябре экспорт китайских товаров снизился на 1,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года, об этом сообщило в воскресенье китайское таможенное управление.
Коммерсантъ 14:37
Армия и оружие

Эрдоган назвал условие вывода турецких войск из Сирии

Страна Советов on-line 07:38
Армия и оружие

Один человек погиб при ракетном обстреле в сирийской Хаме

По данным агентства, местный житель погиб и ребенок получил ранения в результате падения ракетных снарядов в деревне аль-Азизия и городе Скальбия на севере провинции Хама.
Политика Сегодня 18:16
Общество

Кудрин прокомментировал сокращения в основанном им фонде

Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
РБК 08:24
Гаджеты

Отечественный проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

Производители понесли убытки в 40 млн рублей и закрыли проект. О "Тайгафоне" впервые заговорили в 2014 году.
Piter.tv вчера в 10:48
Здоровье

В России заболеваемость детей снизилась на 9%

За 10 лет в России заболеваемость детей снизилась на 9%, сообщает Минздрав.
Евразия Daily 06 декабря в 01:22
Футбол

«Сочи» объявил о назначении Федотова новым главным тренером

Новым главным тренером «Сочи» стал Владимир Федотов.
Бомбардир.ру 12:31
Наука

Человечество выжило благодаря способности усваивать алкоголь

Способность усваивать естественный алкоголь спасла предков человека от вымирания, выяснили британские ученые.
Sibnet Новости 06 декабря в 07:33
Происшествия

Число жертв стрельбы в центре Мехико выросло до пяти человек

Число жертв стрельбы в историческом центре Мехико, где капитан вооруженных сил Мексики в отставке открыл стрельбу по людям, возросло до пяти, сообщают власти Мехико.
РИА Новости 17:04
Общество

«Медуза»: одним из хакеров Evil Corp может быть сын экс-мэра Химок

Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, обвиняемой в похищении более $100 млн из 300 банков в 40 странах, может являться Андрей Ковальский — сын экс-мэра Химок Владимира Стрельченко, сообщает «Медуза».
Коммерсантъ 16:22
Политика

Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
РИА Новости вчера в 15:53
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко продлились более пяти часов

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые проходили 7 декабря в Сочи, длились пять с половиной часов.
Ведомости вчера в 14:10
Политика

Порошенко закидали яйцами на Майдане

Lenta.ru 12:39
Спорт

Глава Олимпийского комитета раскритиковал рекомендации комитета WADA

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал рекомендации комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно будущего российского спорта.
МК-Спорт 04:47
Гаджеты

Nokia представила смартфон Nokia 2.3 на чистом Android

Astera 05 декабря в 16:37
Авто

Компания Lynk & Co показала новый купе-кроссовер

Пропустив версию 04, автопроизводитель презентовал новую модель Lynk & Co 05.
SpeedMe 02:46
Политика

На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об утвержденном сценарии реингтеграции неподконтрольных территории, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 17:36
Происшествия

В Калининградской области задержаны 19 футбольных фанатов из Польши, приехавших на драку с болельщиками московского «Спартака»

В Калининградской области задержаны футбольные фанаты варшавского клуба «Легия», приехавшие в регион на драку с болельщиками московского «Спартака».
КП - Калининград 12:10
Здоровье

Скандал со снюсом распространился на всю Россию и докатился до Медведева

Ранее Дмитрий Медведев своим указом запретил в России снюс (сосательный табак).
Тайшет24 04:30
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 06 декабря в 03:59
Как работают Яндекс.Новости?
Грязная нефть в «Дружбе»Больше новостей по теме
Главное