Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБелоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России

Белоруссия рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году, заявил в воскресенье вице-премьер республики Игорь Ляшенко.
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Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России

РИА Новости06:14

Белоруссия рассчитывает на снижение в 2020 году цены на российский газ

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Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году

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Газета.Ru08:11
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