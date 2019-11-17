Энергетика
РИА НовостиБелоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России
Белоруссия рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году, заявил в воскресенье вице-премьер республики Игорь Ляшенко.
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Политика
В Керчи началась буксировка украинских кораблей
Общество
Девятилетняя барабанщица покорила сеть своим кавером на хит Nirvana
Пользователи сети пришли в восторг от исполнения девятилетней барабанщицей из США Нанди Бушел песни In Bloom рок-группы Nirvana.
Здоровье
Кардиолог заявил об опасности электронных сигарет и вейпов
Кардиолог Ярослав Ашихмин заявил об опасности электронных сигарет и вейпов и предупредил, что они не являются безопасной альтернативой обычным сигаретам.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть
Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Шоу-бизнес
Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко
По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
Политика
Лидеры «нормандской четверки» встретятся в Париже
Лидеры "нормандской четверки" встретятся в Париже 9 декабря, сообщила радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на агентство Blumberg.
Происшествия
В Москве задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам
Полицейские задержали более 25 человек на турнире по боевым искусствам в Москве.
Политика
Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.
Футбол
Уткин ответил посмеявшемуся над Россией украинскому комментатору
Известный российский журналист решил ответить в своем Telegram-канале украинскому коллеге Виктору Вацко, который посмеялся над Россией после крупного поражения в игре отборочного цикла Евро-2020 с Бельгией.
Теннис
Медведев не сыграет за сборную России на Кубке Дэвиса
Российский теннисист Даниил Медведев не выступит на Кубке Дэвиса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на капитана сборной России и главу Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.
Политика
Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Происшествия
Возросло число жертв взрывов в Балаклее
Общество
Скончался фотограф Терри О’Нилл
Хоккей
Форвард «Вашингтона» Врана повторил буллит Дацюка
Нападающий «Вашингтона» Якуб Врана эффектно реализовал буллит в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:2 Б). Он повторил знаменитый буллит российского форварда Павла Дацюка.
Армия и оружие
Эксперт назвал условия для бесплатных поставок оружия в Белоруссию
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россияне "поняли бы", если бы Москва передавала оружие бесплатно или в аренду военным Белоруссии, так как они обеспечивают и безопасность РФ.
Общество
Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Авто
«АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому
Автомобили Lada, которые только что сошли с конвейера, больше не будут тестировать на полигоне – в «АвтоВАЗе» считают этот метод «пустой тратой топлива».
Армия и оружие
РФ поможет Турции в создании истребителя пятого поколения
Общество
Билл Гейтс обошел Безоса в рейтинге миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс занял лидирующую позицию в рейтинге миллиардеров Bloomberg.
Армия и оружие
National Interest рассказал о полетах B-52 у российских военных баз
Бомбардировщики стратегического назначения ВВС США B-52 все чаще подлетают на минимальное расстояние к Баренцеву морю.
Политика
Зеленский назвал обновленные КПП на границе с Крымом витриной Украины
Армия и оружие
ОАК сделает самолет Як-130 боевым
"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130, в результате которой самолет станет в значительной степени боевым.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Происшествия
В России нашли дорогу со столбами посередине
В деревне Заозерье Владимирской области водитель снял на видео стоящие посреди дороги опоры ЛЭП. Запись опубликована на сайте «Вести.Ru».
Политика
Грузинская оппозиция готовит масштабный митинг в Тбилиси
В Тбилиси, перед зданием парламента начались акции протеста оппозиционеров, разных НПО и их сторонников.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Общество