Энергетика
РИА НовостиБелоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России
Белоруссия рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году, заявил в воскресенье вице-премьер республики Игорь Ляшенко.
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Общество
ФК «Тюмень» объявил конкурс на лучшего кота
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Футбол
«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
Происшествия
СК проводит проверку по факту смерти Никиты Исаева
Следователи начали проверку по факту скоропостижной смерти директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения «Новая Россия» Никиты Исаева.
Киберспорт
Lil вошел в состав новой команды
Илья Lil Ильюк вступил в новую команду по Dota 2 под названием Masterpiece. Какие еще игроки войдут в состав коллектива — неизвестно.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк вернулась в соцсети после долгого молчания
Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания для СМИ.
Происшествия
Полицейского ранили стрелой в ходе протестов в Гонконге
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Общество
Названы наименее вредные сладости
Футбол
Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией
17 ноября в Белграде (Сербия) на стадионе «Црвена Звезда» в группе B между национальными сборными Сербии и Украины был разыгран матч 10-го заключительного тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020.
Шоу-бизнес
Мировое турне Арианы Гранде оказалось под угрозой срыва
Американская актриса Ариана Гранде предупредила поклонников, что мировое турне может сорваться.
Наука
Родной язык предсказывает успех в обучении иностранному языку
Эксперты провели исследование, и выяснили, что успех обучения напрямую зависит от иностранного языка с родным языком изучающего.
Общество
Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом
Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Гаджеты
Сразу три неизвестных телефона Nokia показались в Европе
Не исключено также, что HMD Global представит под маркой Nokia новые классические телефоны с буквенно-цифровой клавиатурой.
Футбол
Сборная Сан-Марино забила первый гол в отборе Евро-2020
Национальная команда Сан-Марино на домашнем поле потерпела поражение в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном.
Футбол
Роналду забил 99-й гол за сборную Португалии
Случилось это в отборочном матче Евро-2020 с Люксембургом (2:0). До мирового рекорда Роналду остаётся забить всего 10 голов.
Политика
В Тбилиси протестующие повесили замок на ворота парламента
Происшествия
В Рязанской области потерпел крушение военный беспилотник
В Рязанской области вблизи многоквартирного жилого дома потерпел крушение беспилотный военный авиационный комплекс «Орион», сообщил 16 ноября следователь по особо важным делам московского межрайонного следственного управления СКР на транспорте Сергей Бубенев.
Наука
Ученые обнаружили на плато Наска изображающие монстров рисунки
Во время исследования плато Наска, находящегося в Перу, ученые обнаружили там изображающие монстров рисунки.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Происшествия
Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили
В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
Общество
Климатическая зима придет в Москву 21 ноября
Синоптик отметил, что в пятницу ночью ожидается минус четыре-девять градусов, днем — от нуля до минус пяти.
Теннис
Циципас победил Федерера в полуфинале итогового турнира
Во втором полуфинале встретятся Доминик Тим (Австрия) и Александр Зверев (Германия).
Политика
Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.