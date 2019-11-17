Энергетика
РИА НовостиБелоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России
Белоруссия рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году, заявил в воскресенье вице-премьер республики Игорь Ляшенко.
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Происшествия
Главу УВД на московском метро отправили в отставку
Руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую открыл полицейский по коллегам из отдела собственной безопасности.
Политика
МИД: Россия передала Украине три задержанных корабля
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
Общество
В Венеции после пика наводнения уровень воды начал спадать
С понедельника по среду ожидается максимальный уровень воды до 100-110 см. Напомним, в эти дни в Венеции произошло рекордное за почти полвека повышение уровня воды.
Шоу-бизнес
Друг певицы МакSим показал ее без фильтров и фотошопа
Выглядит Виктория идеально: изумительно ровная кожа, скульптурное лицо, платье сидит без единой морщинки.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Происшествия
В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
Здоровье
Врачи Екатеринбурга провели уникальную операцию 11-летней девочке
Врачи Екатеринбурга провели уникальную операцию 11-летней девочке, которая страдала от эпилепсии с трехлетнего возраста.
Общество
«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа
«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Общество
В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя
Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
Общество
Региональные операторы обеспечат крымчан лучшей связью
Абонентов МТС в Крыму и Севастополе передадут местным сотовым операторам, что позволит обеспечить более высокое качество связи.
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Игры
Valve может 20 ноября анонсировать новую часть Half-Life
Источник заявляет, что новая часть Half-Life выйдет только для VR, тогда как для других платформ ее не представят.
Политика
В Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал материал китайского издания Sohu, в котором автор назвал четыре, по его мнению, слабых места России.
Хоккей
Московское «Динамо» победило «Нефтехимик» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Динамо" на выезде обыграли нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Фигурное катание
Фигуристка Евгения Медведева станцевала под песню Билли Айлиш
В понедельник, 18 ноября, стало известно, что фигуристка Евгения Медведева станцевала под песню Билли Айлиш.
Технологии
Хакеры нашли способ взломать телефон через WhatsApp
Компания Facebook устранила обнаруженную ранее уязвимость в мессенджере WhatsApp, благодаря которой хакеры получили возможность взламывать мобильные устройства пользователей и похищать их личные данные.
Здоровье
В Китае зафиксировали третий случай заболевания легочной чумой
Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили еще один случай заражения человека легочной чумой, который стал третьим в КНР.
Происшествия
Настю Рыбку подозревают в краже 2 тысяч евро и мобильного
Якобы во время совместного отдыха в апартаментах башни "Око" Настя Рыбка похитила у нее деньги в размере двух тысяч евро, мобильный телефон и личные вещи, сообщает агентство "Москва".
Происшествия
Сбившего мотоциклиста депутата Госдумы на 1,5 года лишили прав
Футбол
«Реал» подтвердил травму Хамеса
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену под Якутском
Президент России Владимир Путин фактически одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска.
Общество
Уральские заключенные построили яхту за 10 миллионов рублей
Летом этого года стало известно, что в исправительной колонии № 12 в Нижнем Тагиле заключенных заставляют строить яхту для одного из сотрудников правоохранительных органов.
Экономика
Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании
Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии
23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
Футбол
Коноплянка сказал, что сборной Украины не хватает Ракицкого
Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Евгений Коноплянка поделился мнением об игровых качествах защитника Зенита Ярослава Ракицкого.
Космос
NASA показала самую темную планету, когда-либо обнаруженную астрономами
Информационный портал Express.co.uk сообщил, что астрономы обнаружили темную планету, которая излучает жуткое темно-красное свечение.
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.