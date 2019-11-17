Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиБелоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России

Белоруссия рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году, заявил в воскресенье вице-премьер республики Игорь Ляшенко.
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В Минске рассчитывают на снижение цен на российский газ в следующем году

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Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России

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Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году

RT на русскомвчера в 05:24

Белоруссия захотела снижения цены на российский газ

Взгляд.рувчера в 05:03

Белоруссия рассчитывает на снижение в 2020 году цены на российский газ

ТАССвчера в 04:43
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Происшествия

Главу УВД на московском метро отправили в отставку

Руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко уволен после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую открыл полицейский по коллегам из отдела собственной безопасности.
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Политика

МИД: Россия передала Украине три задержанных корабля

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
Газета.Ru 05:28
Общество

В Венеции после пика наводнения уровень воды начал спадать

С понедельника по среду ожидается максимальный уровень воды до 100-110 см. Напомним, в эти дни в Венеции произошло рекордное за почти полвека повышение уровня воды.
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Друг певицы МакSим показал ее без фильтров и фотошопа

Выглядит Виктория идеально: изумительно ровная кожа, скульптурное лицо, платье сидит без единой морщинки.
Wday.ru 00:52
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
РИА Новости 12:04
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Врачи Екатеринбурга провели уникальную операцию 11-летней девочке

Врачи Екатеринбурга провели уникальную операцию 11-летней девочке, которая страдала от эпилепсии с трехлетнего возраста.
Время Пресс 04:48
Общество

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа

«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ 11:58
Общество

В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя

Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
RT на русском 06:52
Общество

Региональные операторы обеспечат крымчан лучшей связью

Абонентов МТС в Крыму и Севастополе передадут местным сотовым операторам, что позволит обеспечить более высокое качество связи.
Аргументы неделi. Крым 11:13
Армия и оружие

В Сирии подожгли российский патруль

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Valve может 20 ноября анонсировать новую часть Half-Life

Источник заявляет, что новая часть Half-Life выйдет только для VR, тогда как для других платформ ее не представят.
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Политика

В Совфеде оценили сообщение китайских СМИ о слабых сторонах России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал материал китайского издания Sohu, в котором автор назвал четыре, по его мнению, слабых места России.
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Московское «Динамо» победило «Нефтехимик» в матче КХЛ

Хоккеисты московского "Динамо" на выезде обыграли нижнекамский "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Фигуристка Евгения Медведева станцевала под песню Билли Айлиш

В понедельник, 18 ноября, стало известно, что фигуристка Евгения Медведева станцевала под песню Билли Айлиш.
Piter.tv 08:23
Технологии

Хакеры нашли способ взломать телефон через WhatsApp

Компания Facebook устранила обнаруженную ранее уязвимость в мессенджере WhatsApp, благодаря которой хакеры получили возможность взламывать мобильные устройства пользователей и похищать их личные данные.
Вечерний курьер 05:22
Здоровье

В Китае зафиксировали третий случай заболевания легочной чумой

Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили еще один случай заражения человека легочной чумой, который стал третьим в КНР.
ТАСС вчера в 06:48
Происшествия

Настю Рыбку подозревают в краже 2 тысяч евро и мобильного

Якобы во время совместного отдыха в апартаментах башни "Око" Настя Рыбка похитила у нее деньги в размере двух тысяч евро, мобильный телефон и личные вещи, сообщает агентство "Москва".
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Тимур Батрутдинов впервые поцеловался в шоу «План Б»

Вокруг ТВ 00:16
Технологии

Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III

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Происшествия

Сбившего мотоциклиста депутата Госдумы на 1,5 года лишили прав

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Футбол

«Реал» подтвердил травму Хамеса

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Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену под Якутском

Президент России Владимир Путин фактически одобрил проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска.
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Уральские заключенные построили яхту за 10 миллионов рублей

Летом этого года стало известно, что в исправительной колонии № 12 в Нижнем Тагиле заключенных заставляют строить яхту для одного из сотрудников правоохранительных органов.
Freepressa.ru 12:01
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Акции «Яндекса» выросли на 5% после новостей о структуре компании

Стоимость акций «Яндекса» на Мосбирже утром 18 ноября выросла на 5,87% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и на максимуме составила 2,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов.
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Шоу-бизнес

Анастасия Решетова и Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии

23-летняя Анастасия Решетова и 27-летняя Алена Шишкова снялись в совместной фотосессии, что дало ещё больше повода для пересудов, так как пользователи Сети недоумевают, какие же отношения связывают экс- и нынешнюю девушку популярного российского хип-хоп исполнителя Тимати.
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Коноплянка сказал, что сборной Украины не хватает Ракицкого

Полузащитник сборной Украины и донецкого Шахтера Евгений Коноплянка поделился мнением об игровых качествах защитника Зенита Ярослава Ракицкого.
Bethub.org 11:48
Космос

NASA показала самую темную планету, когда-либо обнаруженную астрономами

Информационный портал Express.co.uk сообщил, что астрономы обнаружили темную планету, которая излучает жуткое темно-красное свечение.
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Экономика

ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Коммерсантъ 02:46
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