Энергетика
РИА НовостиБелоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России
Белоруссия рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году, заявил в воскресенье вице-премьер республики Игорь Ляшенко.
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Космос
Роскосмос презентовал новый способ контроля за состоянием ракет
Наука
Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени
В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Происшествия
Число жертв взрывов на военном складе в Балаклее возросло до трёх
В Генеральном штабе Вооружённых сил Украины сообщили, что скончался военный, пострадавший в результате взрывов на арсенале в Балаклее в Харьковской области, таким образом число погибших возросло до трёх.
Гаджеты
Redmi скоро выпустит самую дорогую версию Redmi Note 8 Pro
Как стало известно, Redmi к выходу готовит модификацию Note 8 Pro Premium Edition, которая будет предлагаться в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.
Общество
Уровень воды в Венеции после пика наводнения постепенно пошел на спад
В воскресенье, 17 ноября, уровень воды в Венеции перестал расти и постепенно пошел на спад.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Футбол
Португалия одолела Люксембург и вышла на чемпионат Европы
Сборная Португалии обыграла национальную команду Люксембурга в матче отборочного этапа чемпионата Европы и обеспечила себе выход в финальную часть турнира.
Экономика
В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников
В Госдуму внесен законопроект о минимальной планке зарплаты для бюджетников.
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Технологии
Хакер взломал сеть Wi-fi в Сапсане за 20 минут по пути из Петербурга
Пользователь «Хабра» keklick1337 написал, как взломал wi-fi поезда «Сапсан» по пути из Петербурга в Москву и получил доступ к данным всех пользователей.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Политика
Климкин назвал разведение сил в Донбассе «успехом Путина»
Экс-глава украинской дипломатии Павел Климкин назвал процесс разведения сил в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины одним из успехов президента России Владимира Путина.
Футбол
Украинский журналист посмеялся над сборной России
Украинский комментатор Виктор Вацко издевательски прокомментировал крупное поражение сборной России от команды Бельгии в матче квалификации Евро-2020.
Шоу-бизнес
Дочь Гузеевой рассказала, что у нее обнаружили две опухоли
По словам девушки, врачи обнаружили у нее две опухоли. Бухарова с юмором отметила, что является живым, но не очень здоровым человеком.
Общество
В Иране помогут пострадавшим от повышения цен на топливо
Указ о выплате компенсаций пострадавшим от повышения цен на топливо гражданам подписал президент Ирана Хасан Рухани.
Гаджеты
Сразу три неизвестных телефона Nokia показались в Европе
Не исключено также, что HMD Global представит под маркой Nokia новые классические телефоны с буквенно-цифровой клавиатурой.
Кино
Фильм «Джокер» собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов
Картина режиссёра Тодда Филлипса «Джокер» собрала в мировом прокате свыше 1 миллиарда долларов, сообщает Forbes.
Хоккей
Форвард «Вашингтона» Врана забил буллит в стиле Дацюка
Шоу-бизнес
Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко
По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Общество
Меган Маркл до сих пор не получила британское гражданство
Жена принца Гарри Меган Маркл до сих пор не получила гражданство Великобритании.
Футбол
Сборная Сан-Марино забила первый за два года мяч в официальном матче
Автором первого за 17 матчей гола в составе сборной Сан-Марино стал 22-летний форвард Филиппо Берарди.
Гаджеты
Бюджетные смартфоны могут быть опасными для пользователей
Установленное компанией специальное программное обеспечение на бюджетный телефон под управлением операционной системы Android, в большинстве случаях представляет серьезную опасность в плане информационной безопасности личных данных.
Политика
Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года
"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Киберспорт
Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2
Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.