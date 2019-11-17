Белоруссия рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году, заявил в воскресенье вице-премьер республики Игорь Ляшенко.

Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России

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