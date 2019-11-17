Энергетика
РИА НовостиБелоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России
Белоруссия рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году, заявил в воскресенье вице-премьер республики Игорь Ляшенко.
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Фигурное катание
Медведева ответила на предположение о ее беременности
Происшествия
Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили
В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Авто
Представили обновлённые Mitsubishi Mirage и Attrage
Японская компания обновила две своих модели - Mirage и Attrage. Автомобили ориентированы на рынок Таиланда.
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов лишили аккредитации
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов временно лишили аккредитации.
Общество
Синоптики предупредили об аномальных холодах в регионах России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с РБК рассказала, в каких регионах России ожидаются аномальные холода.
Космос
Завершена первая глобальная геологическая карта Титана
Первая карта, показывающая глобальную геологию самой большой луны Сатурна, Титана, была составлена и полностью раскрывает динамический мир дюн, озер, равнин, кратеров и других ландшафтов.
Происшествия
ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене
Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Экономика
РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд
Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Наука
Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот
Ученые выяснили, почему с возрастом начинает расти живот. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.
Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Гаджеты
Samsung удешевит смартфоны из-за конкуренции с Xiaomi и Huawei
Samsung намерена составить серьезную конкуренцию компания Xiaomi и Huawei, но для этого ей нужно снизить стоимость смартфонов.
Политика
В Белоруссии оценили перспективы союзных отношений с Россией
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что российско-белорусские союзные отношения в ближайшее время должны выйти на качественно новый уровень.
Армия и оружие
Британская армия скрыла преступления в Ираке и Афганистане
Футбол
ЦСКА разгромил команду Басты, Карпов получил травму головы
ЦСКА одержал крупную победу над ростовским СКА в товарищеском матче.
Здоровье
Врачи назвали признаки развития атеросклероза
Доказано, что атеросклероз возникает при образовании бляшек, которые могут возникать на внутренней стороне стенок сосудов, пишет МедикФорум.
Авто
Nissan и Dongfeng показали бюджетный аналог кроссовера Nissan X-Trail
Бренд Venucia, являющийся совместным проектом Nissan и Dongfeng, выводит на рынок новый бюджетный паркетник.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
Глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу пригрозил, что Анкара может возобновить военную операцию в Сирии.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту
"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Происшествия
При стрельбе в супермаркете в Оклахоме погибли три человека
Политика
Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей
Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
Армия и оружие
В Сирии подожгли российский патруль
Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и «коктейлями Молотова» российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории.
Происшествия
В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»
Футбол
Павел Мамаев сыграл за ФК «Ростов» в матче против «Краснодара»
В воскресенье состоялся товарищеский матч между командами. Ростовчане проиграли со счетом 1:0.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного ребенка в ванной на северо-западе Москвы
Уголовное дело возбуждено после гибели младенца в ванной на северо-западе столицы.
Происшествия
Москвич насмерть подавился виноградом в магазине
В одном из магазинов Москвы умер покупатель. Мужчина подавился виноградом, сообщает Telegram-канал Mash.
Киберспорт
Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2
Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.