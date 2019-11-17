Энергетика
РИА НовостиБелоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России
Белоруссия рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году, заявил в воскресенье вице-премьер республики Игорь Ляшенко.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:21, Вашингтон
Политика
Украинские буксиры идут к мысу Такиль для передачи кораблей
Украинские суда "Сапфир", "Титан" и "Гайдамак" приблизились к Керченскому полуострову и продолжают движение к мысу Такиль, где должна произойти передача задержанных год назад кораблей.
Общество
Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом
Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Политика
Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17
В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.
Наука
«Умный» кардиостимулятор имитирует естественный ритм сердца
Исследователи из Бристольского университета предложили новый вариант кардиостимулятора, который имитирует дыхательную синусовую аритмию.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Политика
Порошенко обвинил Россию в планах ГБР снять с него неприкосновенность
Экс-президент Украины и депутат Верховной рады Пётр Порошенко заявил, что Государственное бюро расследований (ГБР) желает добиться снятия с него депутатской неприкосновенности «по российскому заказу».
Фигурное катание
Российская фигуристка Медведева станцевала под Билли Айлиш
Российская фигуристка Евгения Медведева представила новый показательный номер в Москве после этапа Гран-при России.
Музыка
Пригожин: Ротару возвращается в Россию не ради заработка
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что артистка любит российскую публику и приезжает не из-за денег.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Происшествия
Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили
В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
Шоу-бизнес
Виторган поблагодарил Ксению Собчак за рождение сына
Максим Виторган в своем аккаунте в соцсети Instagram опубликовал видео со дня рождения сына Платона, в подписи к которому поблагодарил Ксению Собчак.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Общество
Нашедших сатанизм у Крида экспертов лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, проводивших исследование творчества певца Егора Крида.
Общество
В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.
Общество
Мармелад, пастила и зефир признаны наименее вредными сладостями
Кино
Том Харди начал съемки в сиквеле «Венома»
Первая часть "Венома" Рубена Фляйшера вышла в российский прокат в октябре 2018 года.
Политика
Пушилин назвал разрушительной политику Киева по Донбассу
Пушилин подчеркнул, что регион выбрал «дорогу домой, в Российскую Федерацию» и планомерно движется к своей цели, укрепляя интеграционные процессы с Москвой, в то время как действия Киева носят исключительно разрушительный характер для Донбасса.
Общество
В Петербурге пропал замглавы Северо-Западной таможни
В Санкт-Петербурге таинственно исчез заместитель начальника Северо-Западной таможни, сообщает АБН.
Происшествия
Участник митинга в Москве Новиков признал вину в избиении полицейского
Участник несанкционированной акции, которая состоялась 27 июля в центре Москвы, Павел Новиков признал вину в суде в нанесении ударов полицейскому-кинологу.
Политика
Европа не нуждается в СПГ из США — депутат бундестага
Европе не нужен американский сжиженный газ, а в случае введения Вашингтоном санкций в отношении участвующих в прокладке труб «Nord stream — 2» европейских компаний Евросоюз должен ответить зеркально.
Политика
Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления
Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете.
Гаджеты
Samsung проектирует смартфон с 3D-дисплеем и технологией Side-Touch
Южнокорейский гигант размышляет над аппаратом с так называемым 3D-дисплеем.
Игры
Новую игру из серии Half-Life могут анонсировать до конца года
Инсайдерская информация сообщает, что на ближайшем The Game Awards 2019 разработчики представят очередную игру по франшизе Half-Life.
Политика
Тимошенко через суд намерена остановить принятие закона о рынке земли
Глава фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко представила план, призванный остановить принятие закона о рынке земли.
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Общество
Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети
Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
В китайском издании Sohu опубликована статья, в которой автор назвал четыре, по его мнению, слабые стороны России.