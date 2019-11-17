Энергетика
РИА НовостиБелоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России
Белоруссия рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году, заявил в воскресенье вице-премьер республики Игорь Ляшенко.
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Киностудия Warner Bros. не планирует выпускать в обозримом будущем так называемую "версию Снайдера" экранизации комиксов DC "Лига справедливости".
Технологии
Самарские ученые создадут новую оптику для спутников
Вместо системы линз и зеркал, которую применяют в современных спутниках, ученые из Самарского национального исследовательского университета им. Королева предлагают использовать плоскую дифракционную линзу.
Технологии
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Футбол
Медведев оценил физическую форму вернувшегося в «Зенит» Кокорина
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев оценил физическую форму форварда Александра Кокорина и рассказал, когда команда сможет пересмотреть условия контракта с ним.
Общество
Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции
Посольство Италии в России собрало €1 млн пожертвований на восстановление Венеции после наводнения, сообщает РИА "Новости".
Футбол
Россия сыграет с Данией на Евро-2020
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Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Происшествия
СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях
Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Общество
Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная»
Беляк уточнила, что Санько должна была принимать участие в двух международных конкурсах — «Мисс Вселенная» и «Мисс Мира».
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Политика
Кузнецова: готовятся документы на возвращение 49 детей из Сирии в РФ
49 детей, которые находятся на территории лагерей и тюрем Сирии, ожидают подготовки документов для возвращения в Россию.
Политика
Израиль прокомментировал позицию США по поселениям на берегу Иордана
Израиль приветствовал решение США о признании израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
Политика
«Нафтогаз» намерен обсудить контракт с «Газпромом» с Еврокомиссией
Украинский "Нафтогаз" намерен обсудить предложение "Газпрома" о заключении нового контракта по транзиту газа в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.
Происшествия
Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака
Дубинский сказал суду, что постоянно испытывает боли и за время ареста потерял возможность ходить без дополнительной опоры.
Политика
Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине
Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о возвращении Крыма и Донбасса путем европейского курса и быстрого экономического роста лишен смысла.
Происшествия
МВД Грузии задержало 37 человек в ходе разгона акции в Тбилиси
Армия и оружие
Як-130 решено превратить в боевой самолет
Началась глубокая модернизация учебно-боевого самолета Як-130, он станет боевым, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на авиасалоне «Дубай Эйршоу – 2019».
Политика
В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»
Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.
Гаджеты
AMD представит новую линейку топовых видеокарт в начале января
Гаджеты
Назван лучший смартфон 2019 года по версии China Mobile
Китайский оператор China Mobile опубликовал рейтинг лучших смартфонов за 2019 году.
Общество
Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети
Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Политика
США восстанавливают санкции против ядерного объекта в Фордо в Иране
США приняли решение отменить исключение из санкций, которое действовало для ядерного объекта в Фордо в Иране.