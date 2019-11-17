Энергетика
РИА НовостиБелоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России
Белоруссия рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году, заявил в воскресенье вице-премьер республики Игорь Ляшенко.
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Энергетика
Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
Теннис
Циципас обыграл Тима и выиграл Итоговый турнир ATP
Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира ATP.
Здоровье
В России ужесточат процедуру прохождения медосмотра для водителей
Как считают специалисты, процедура получение медицинской справки для водителей после введения новых правил подорожает.
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Общество
Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом
Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Футбол
Семин: Не удивляет, что Миранчуками интересуются в Италии
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу слухов о трансфере братьев Миранчуков в Европу.
Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Армия и оружие
США раскрыли «типичный» план нападения на Россию
На специальном брифинге, как пишет издание, американские военные различных подразделений, подотчетные Шестнадцатой воздушной армии, рассмотрели «типичную задачу» ВВС — «как победить российские эшелонированные системы ПВО».
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
Шоу-бизнес
Поклонники заподозрили, что Собчак и Богомолов живут в гостевом браке
По предположениям поклонников, знаменитости живут в гостевом браке.
Кино
Геральт, Цири и кикимора: Netflix показал серию новых кадров «Ведьмака»
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Шоу-бизнес
Неловкий момент: Друг МакSим показал настоящее лицо певицы
Певица МакSим в последнее время не радует своих поклонников.
Здоровье
Врачи перечислили продукты для укрепления суставов
Медики перечислили продукты, которые позволяют замедлить недуг и облегчить симптомы.
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Общество
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Футбол
Роналду признался, что понимает, в чем причина его замен в «Ювентусе»
Напомним, 34-летний португалец эмоционально отреагировал на свою замену в матче с «Миланом», португалец сразу покинул стадион.
Космос
Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе
Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Армия и оружие
Соединение в ЗВО скоро получит бригадный комплект комплекса «Искандер»
Ракетное соединение Западного военного округа скоро получит бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", сообщил начальник российских ракетных войск и артиллерии Михаил Матвеевский.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Происшествия
Авария со смертельным исходом произошла в Анивском районе
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года
Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
Экономика
Сеть ломбардов впервые проведет IPO в России
К 2023 г. компания планирует купить более 200 ломбардов и стать крупнейшей московской сетью.
Политика
В Госдуме отреагировали на заявление Лукашенко об условиях интеграции
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выразил мнение насчет заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что республика может отказаться от интеграции с Россией.