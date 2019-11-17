Энергетика

Газета.RuГазета.RuВ Белоруссии надеются на снижение цены на российский газ

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что республика надеется на снижение цены газа в России в 2020 году. Об этом сообщает "Sputnik Белоруссии". Отмечается, что стоимость российского газа в 2019 году составила $127 за тысячу кубических метров.
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В Белоруссии заявили о желании снизить цену на импорт российского газа

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Белоруссия рассчитывает на снижение в 2020 году цены на российский газ

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RT на русскомвчера в 05:24

Белоруссия захотела снижения цены на российский газ

Взгляд.рувчера в 05:03

Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России

РИА Новостивчера в 06:14
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Песков прокомментировал возврат задержанных кораблей Украине

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В Астрахани из-за обрушения балкона погиб мужчина

В Астрахани обрушился балкон жилого дома, в результате чего погиб мужчина.
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Полицейские предприняли попытку штурма университета в Гонконге

Полиция Гонконга предприняла попытку штурма объятого огнём университетского городка, применив к протестующим водомёты, а затем приступила к осаде кампуса, сообщает телерадиокопорация RTHK.
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Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
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Кремль назвал дату «нормандского саммита»

Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Lenta.ru вчера в 04:57
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Пакистан успешно испытал баллистическую ракету «Шахин-1»

Испытание ракеты состоялось на следующий день после того, как главный конкурент Пакистана Индия провела первое ночное испытание ядерной баллистической ракеты средней дальности «Агни-II», пишет пакистанское издание Express Tribune.
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С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
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Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Lenta.ru 16 ноября в 16:03
Технологии

Хакеры научились взламывать Android через Bluetooth-гарнитуру

Специалисты в сфере кибербезопасности из США сообщили, что хакеры научились взламывать смартфоны на ОС Android через некоторые Bluetooth-аксессуары.
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На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

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Общество

СК назвал причины обыска в мэрии Бийска

СУ СК России по Алтайскому краю заявило, что обыски в мэрии Бийска связаны с расследованием дела о халатности при строительстве жилья.
Газета.Ru 05:20
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Известия 05:15
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
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Политика

Пушилин назвал разрушительной политику Киева по Донбассу

Пушилин подчеркнул, что регион выбрал «дорогу домой, в Российскую Федерацию» и планомерно движется к своей цели, укрепляя интеграционные процессы с Москвой, в то время как действия Киева носят исключительно разрушительный характер для Донбасса.
Известия 04:50
Общество

На Колыме объяснили непривлекательность рынка труда для пенсионеров

Наиболее благоприятные условия рынка труда для пенсионеров в России сложились в Москве, Петербурге и ряде областей Черноземья, менее комфортно пенсионерам работается в Чечне, Туве и на Алтае, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 02:34
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Во Владивостоке установили личности стрелявших у ЗАГСа молодоженов

Полицейские установили личности молодоженов, устроивших стрельбу у Первомайского ЗАГСа во Владивостоке, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.
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Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному

Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
MedikForum.ru 15 ноября в 22:00
Общество

Руководитель отдела полиции в Чечне пошутил про воспитание пистолетом

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Игры

Геймплей стратегии Age of Empires IV впервые показали на видео

На презентации X019 в Лондоне Microsoft представила новый геймплейный трейлер Age of Empires IV.
Российская газета 15 ноября в 08:30
Политика

Французское СМИ признало Крым частью России

Французское информационное агентство France-Presse признало полуостров Крым частью России.
Экономика сегодня 04:20
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Подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии заочно арестован

Газета.Ru 03:48
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года

Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
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Игры

Новую игру из серии Half-Life могут анонсировать до конца года

Инсайдерская информация сообщает, что на ближайшем The Game Awards 2019 разработчики представят очередную игру по франшизе Half-Life.
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Авто

Россияне чаще всего интересуются Kia и Hyundai, но покупают Lada

Про выборе нового автомобиля, большинство онлайн-запросов приходится на южнокорейские бренды Kia и Hyundai, однако в конечном итоге россияне отдают предпочтение отечественным моделям.
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Минобороны потребовало взыскать с производителя ракет «Союз» ₽2 млрд

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РБК 02:29
Политика

ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности

Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
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На Урале подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку

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