Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что республика надеется на снижение цены газа в России в 2020 году. Об этом сообщает "Sputnik Белоруссии". Отмечается, что стоимость российского газа в 2019 году составила $127 за тысячу кубических метров.

В Белоруссии надеются на снижение цены на российский газ

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