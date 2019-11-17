Энергетика
Газета.RuВ Белоруссии надеются на снижение цены на российский газ
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что республика надеется на снижение цены газа в России в 2020 году. Об этом сообщает "Sputnik Белоруссии". Отмечается, что стоимость российского газа в 2019 году составила $127 за тысячу кубических метров.
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Политика
Песков прокомментировал возврат задержанных кораблей Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возврат Украине задержанных в ноябре прошлого года кораблей.
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В Астрахани из-за обрушения балкона погиб мужчина
В Астрахани обрушился балкон жилого дома, в результате чего погиб мужчина.
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Полицейские предприняли попытку штурма университета в Гонконге
Полиция Гонконга предприняла попытку штурма объятого огнём университетского городка, применив к протестующим водомёты, а затем приступила к осаде кампуса, сообщает телерадиокопорация RTHK.
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Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом
Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
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Кремль назвал дату «нормандского саммита»
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Политика
Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400
Армия и оружие
Пакистан успешно испытал баллистическую ракету «Шахин-1»
Испытание ракеты состоялось на следующий день после того, как главный конкурент Пакистана Индия провела первое ночное испытание ядерной баллистической ракеты средней дальности «Агни-II», пишет пакистанское издание Express Tribune.
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Технологии
Хакеры научились взламывать Android через Bluetooth-гарнитуру
Специалисты в сфере кибербезопасности из США сообщили, что хакеры научились взламывать смартфоны на ОС Android через некоторые Bluetooth-аксессуары.
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На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Общество
СК назвал причины обыска в мэрии Бийска
СУ СК России по Алтайскому краю заявило, что обыски в мэрии Бийска связаны с расследованием дела о халатности при строительстве жилья.
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Политика
В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Политика
Пушилин назвал разрушительной политику Киева по Донбассу
Пушилин подчеркнул, что регион выбрал «дорогу домой, в Российскую Федерацию» и планомерно движется к своей цели, укрепляя интеграционные процессы с Москвой, в то время как действия Киева носят исключительно разрушительный характер для Донбасса.
Общество
На Колыме объяснили непривлекательность рынка труда для пенсионеров
Наиболее благоприятные условия рынка труда для пенсионеров в России сложились в Москве, Петербурге и ряде областей Черноземья, менее комфортно пенсионерам работается в Чечне, Туве и на Алтае, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Происшествия
Во Владивостоке установили личности стрелявших у ЗАГСа молодоженов
Полицейские установили личности молодоженов, устроивших стрельбу у Первомайского ЗАГСа во Владивостоке, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.
Здоровье
Симптомы рака легких: что помогает выявить бронхиальную карциному
Первые симптомы рака легких включают приступы кашля и затрудненное дыхание, которые часто напоминают симптомы простуды.
Игры
Геймплей стратегии Age of Empires IV впервые показали на видео
На презентации X019 в Лондоне Microsoft представила новый геймплейный трейлер Age of Empires IV.
Политика
Французское СМИ признало Крым частью России
Французское информационное агентство France-Presse признало полуостров Крым частью России.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года
Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
Игры
Новую игру из серии Half-Life могут анонсировать до конца года
Инсайдерская информация сообщает, что на ближайшем The Game Awards 2019 разработчики представят очередную игру по франшизе Half-Life.
Авто
Россияне чаще всего интересуются Kia и Hyundai, но покупают Lada
Про выборе нового автомобиля, большинство онлайн-запросов приходится на южнокорейские бренды Kia и Hyundai, однако в конечном итоге россияне отдают предпочтение отечественным моделям.
Общество
Минобороны потребовало взыскать с производителя ракет «Союз» ₽2 млрд
Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании почти 2,15 млрд руб. с самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», специализирующегося на выпуске ракет-носителей семейства «Союз» и космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности Земли.
Политика
ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности
Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.