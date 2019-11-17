Энергетика

RT на русскомRT на русскомБелоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году

Ляшенко подчеркнул, что белорусская сторона уже внесла свои предложения по данному вопросу, но пока не получила подтверждения о снижении цены на газ в 2020 году. Ранее глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о переговорах с Белоруссией по поставкам энергоресурсов.
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Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России

РИА Новости06:14

Белоруссия рассчитывает на снижение в 2020 году цены на российский газ

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Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году

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