Энергетика
RT на русскомБелоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году
Ляшенко подчеркнул, что белорусская сторона уже внесла свои предложения по данному вопросу, но пока не получила подтверждения о снижении цены на газ в 2020 году. Ранее глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о переговорах с Белоруссией по поставкам энергоресурсов.
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Технологии
Google расширила стартовую линейку Stadia до 22 игр
Экономика
HP отклонила предложение Xerox о покупке
Совет директоров HP Inc единогласно отклонил предложение Xerox Holdings Corp о покупке производителя принтеров и персональных компьютеров.
Общество
Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов
На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
Происшествия
ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Московской области
Общество
Чак-чак признали самой вредной сладостью
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова уверена, что чак-чак, а также все жаренные во фритюре сладости, включая пончики и хворост, являются самыми вредными.
Политика
Кадыров уличил критиков в искажении его слов об убийстве за оскорбления в сети
Происшествия
В Астрахани скончался мужчина в результате обрушения балкона
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Происшествия
В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски
Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.
Политика
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов подняли флаги США у линии соприкосновения в Донбассе накануне приезда американского журналиста Вэйна Хоффмана.
Армия и оружие
Россия получила первые заявки на экспортный Су-34
Россия получила первые заявки от иностранных заказчиков на экспортную версию истребителя-бомбардировщика Су-34.
Общество
Силовики пришли с обысками в мэрию Бийска
Утром 18 ноября сотрудники силовых структур прервали планерку в администрации города Бийска Алтайского края и начали обыски в мэрии, сообщает «Бийский рабочий».
Политика
Оппозиция не прошла в парламент Белоруссии
Представители оппозиции не попали в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Политика
Пушилин рассказал, как будет уничтожена мечта Зеленского
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал возможные планы киевского режима по депортации жителей Донбасса.
Происшествия
В Москве прогремели взрывы на складе с газом
Есть опасение, что пламя может перейти и на соседние постройки. Периодически слышны взрывы: очевидно, рвутся газовые баллоны.
Экономика
ЦБ зафиксировал резкое снижение интереса россиян к краудфандингу
Руководитель проекта SimplyFi Дмитрий Шепелев заявил РБК, что сокращение не продолжится, потому что на рынок выйдут новые игроки, а краудфандинг станет более привлекательным для инвесторов из-за снижения ключевой ставки.
Политика
Украина раскрыла подробности альтернативы минским соглашениям
Альтернативой минским соглашениям может стать операция по поддержанию мира, не предусмотренная минским переговорным процессом.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Технологии
В РФ создают приложение для определения состояния двигателя авто
Как отмечает портал «РИА Новости», опираясь на пресс-центр НТИ «Автонет», спустя 2 года в России может заработать сервис, который будет оценивать состояние автомобильного мотора по его звуку.
Происшествия
Активисты сообщили о задержании 70 человек на турнире по единоборствам
В Москве сотрудники полиции пришли на турнир по боевым искусствам в память антифашиста Ивана Хуторского и задержали около 70 человек.
Экономика
Эмиратский инвестор Aurus решил купить 50% КБ «Вертолетов России»
Холдинг из ОАЭ Tawazun купит 50% в конструкторском бюро "Вертолетов России" - ООО "ВР-Технологии", сообщила пресс-служба вертолетостроительного холдинга.
Экономика
Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму
Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Общество
На Колыме объяснили непривлекательность рынка труда для пенсионеров
Наиболее благоприятные условия рынка труда для пенсионеров в России сложились в Москве, Петербурге и ряде областей Черноземья, менее комфортно пенсионерам работается в Чечне, Туве и на Алтае, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Политика
В МИД оценили перспективы улучшения отношений Москвы и Лондона
Можно четко сказать: принцип нашей внешней политики заключается в том, что мы готовы сотрудничать с зарубежными партнерами настолько, насколько они готовы сотрудничать с нами.
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Технологии
Хакеры могут взломать Android-смартфоны через наушники
Несанкционированное управление и манипуляция уязвимыми смартфонами возможна с помощью ПК или через беспроводное Bluetooth-соединение.
Общество
В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»
Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
Политика