Ляшенко подчеркнул, что белорусская сторона уже внесла свои предложения по данному вопросу, но пока не получила подтверждения о снижении цены на газ в 2020 году. Ранее глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о переговорах с Белоруссией по поставкам энергоресурсов.

Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году

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