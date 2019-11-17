Энергетика
RT на русскомБелоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году
Ляшенко подчеркнул, что белорусская сторона уже внесла свои предложения по данному вопросу, но пока не получила подтверждения о снижении цены на газ в 2020 году. Ранее глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о переговорах с Белоруссией по поставкам энергоресурсов.
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Политика
Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок
Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Общество
СК расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на «Восточном»
Следственный комитет в настоящее время расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме "Восточный", сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Политика
Буксируемые украинские корабли прошли под Крымским мостом
Украинские военные корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», которые буксируются из Керчи для передачи украинской стороне, прошли под арками Крымского моста.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Общество
Гороскоп на 17 ноября: Водолеи, у вас намечается очень хороший день
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Футбол
Украинский журналист поиздевался над проигрышем сборной России
Украинский тележурналист и комментатор Виктор Вацко с издевкой высказался о поражении сборной России в мачте девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Экономика
Fashion-ритейлеры теряют трафик
Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко
По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
Футбол
Перес определился с четырьмя приоритетными трансферными целями «Реала»
Стали известны планы президента мадридского «Реала» Флорентина Переса по усилению состава команды.
Политика
Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400
Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Происшествия
Водитель упавшего в Фонтанку автомобиля раскрыл причины ЧП
Водитель автомобиля, упавшего в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге, поделился подробностями произошедшего, сообщает РИА Новости.
Космос
Завораживающее видео: как бы выглядели планеты Солнечной системы на месте Луны
Николас представил, что было бы, если бы на орбите Луны находились планеты Солнечной системы.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Футбол
Хорватия не проигрывает дома в отборах Евро уже 35 матчей
Интересно, что сборная Хорватии продлила домашнюю беспроигрышную серию в отборах Евро до 35 матчей.
Происшествия
С убитой пятилетней девочкой пришел проститься почти весь район
Прощание с девочкой состоялось возле Дома культуры, пришло очень много людей — почти все жители района, рассказали ТАСС в местной администрации.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Космос
Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода
Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Спорт
Нуждов обвинил главу СБР Драчева в нарушении регламента отбора
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов обвинил главу организации Владимира Драчева в нарушении регламента отбора в национальную команду.
Политика
В Иране на фоне протестов отключили интернет
Акции протеста вспыхнули в пятницу в нескольких иранских городах после того, как правительство страны объявило о решении повысить цены на бензин в два раза.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.