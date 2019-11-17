Энергетика
RT на русскомБелоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году
Ляшенко подчеркнул, что белорусская сторона уже внесла свои предложения по данному вопросу, но пока не получила подтверждения о снижении цены на газ в 2020 году. Ранее глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о переговорах с Белоруссией по поставкам энергоресурсов.
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Внеочередную сессию Верховной рады для недопущения остановки расследования преступлений во время протестов в 2013-2014 годах в Киеве призвала созвать президента Украины Владимира Зеленского адвокатская совещательная группа, представляющая интересы потерпевших по делам «евромайдана».
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На Кубани похоронили Анастасию Ещенко
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Стюард выбежал на поле и нанёс травму игроку сборной Польши
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Лобов проиграл нокаутом Найту на турнире Bare Knuckle FC 9
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Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
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Верховный лидер Ирана поддержал повышение цен на бензин
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Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца
Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца.
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