Коронавирус
Lenta.ruБелоруссия назвала размер желаемой помощи для борьбы с коронавирусом
Белоруссия видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса в размере до 2,5 миллиарда долларов США. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой, передает Tut.by.
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Минск рассчитывает получить $2,5 млрд от международных организаций
Московский Комсомолецвчера в 16:15
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Происшествия
В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната
По предварительной информации, один человек погиб при взрыве ручной гранаты в машине в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
РИА Новости 12:22
Политика
ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию
Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа.
РБК 07:37
Общество
ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
Общество
В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года
Предстоящее лето, согласно прогнозам, может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Интерфакс 08:07
Общество
В Совфеде проверят действия сенатора Нарусовой на конфликт интересов
Москва, 27 апреля 2020, 17:55 — REGNUM В Совете Федерации рассмотрят действия сенатора Людмилы Нарусовой (Тува) не предмет конфликта интересов и превышения должностных полномочий в связи с ее письмом на имя главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, в котором она просит защитить бизнес ее дочери, телеведущей и бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак.
REGNUM 10:55
Общество
Роспотребнадзор поддерживает продление режима ограничений до 12 мая
Предложения по продлению режима ограничений до 12 мая, которые введены в России из-за борьбы с эпидемией коронавируса, поддерживаются Роспотребнадзором.
Северпост 12:25
Гаджеты
Intel Core i3-10100 и i3-10300 сравнили с Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X
Базовой для процессоров Intel Core 10-го поколения станет модель i3-10100, которая предложит частотный диапазон от 3,6 до 4,3 ГГц (в режиме Turbo).
3DNews 04:20
Политика
Захарова назвала фейком публикацию о сотрудниках спецслужб РФ в Чехии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала проверить материал издания Respekt на наличие фейков, передает ТАСС.
РЕН ТВ 12:26
Кино
В Сети появились фото Доктора Стрэнджа в броне Железного человека
В Сети уже появились фотографии Доктора Стрэнджа в костюме Железного человека.
NewInform 08:11
Происшествия
В воронежской больнице у 26 медиков нашли коронавирус
«Больница работает в штатном режиме, пациенты с выявленной коронавирусной инфекцией переведены в другие стационары Воронежа, пациенты с бессимптомным протеканием болезни — на амбулаторное лечение»,— пояснили там.
Коммерсантъ 10:37
Общество
Российские регионы начали массово вводить масочный режим
Масочный режим был введен в нескольких российских регионах в понедельник, 27 апреля. Информацию об этом публикует РИА Новости.
Lenta.ru 07:36
Здоровье
В Великобритании объявили о резком росте числа детей с коронавирусом
Национальная служба здравоохранения (National Health Service, NHS) Великобритании объявила о резком увеличении числа детей с коронавирусом, поступающих в реанимацию.
Lenta.ru 05:14
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Здоровье
Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса
Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния.
Lenta.ru 10:23
Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Политика
Беларусь стала рекордсменом по коронавирусу среди соседей России
Беларусь стала лидером по числу заразившихся коронавирусом среди соседей России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздравов стран СНГ.
БИЗНЕС Online 11:17
Энергетика
Июльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель
Выше $25 за баррель поднялась цена нефти марки Brent с поставкой в июле, об этом свидетельствуют данные торгов.
Известия вчера в 21:15
Культура
Объявлены имена финалистов шоу «Маска»
Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
Российская газета 11:47
Общество
Ректор ВШЭ увидел новую реальность в мировой экономике
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьмилов увидел новую реальность в мировой экономике.
Деловое.ТВ 09:55
Общество
Крупнейшие авиакомпании в апреле резко подняли цены на билеты
Аналогично выросли цены на апрель – май в эти города и у S7, "Уральских авиалиний" и Utair.
Ведомости 07:26
Кино
Телеканал НТВ первым покажет фильм «Шугалей»
Премьеру фильма «Шугалей», ожидаемого многими российскими зрителями, проведет телекомпания НТВ 1 мая в 21:00.
Ридус 12:38
Игры
Сюжетные видеоролики The Last of Us Part II утекли в Сеть до релиза
Российская газета 06:15
Финансы
Спрогнозирован срок восстановления курса рубля
Рубль может вернуть свои докризисные позиции уже в течение нескольких месяцев, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер.
Экономика сегодня вчера в 02:23
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06