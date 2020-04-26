Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в размере до $2,5 млрд.

Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд

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