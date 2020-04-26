Коронавирус
RT на русскомБелоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд
Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в размере до $2,5 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минск рассчитывает получить $2,5 млрд от международных организаций
Московский Комсомолецвчера в 16:15
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 03:57, Ашберн
Общество
За сутки 22 жителя Саратовской области заболели коронавирусом
В Саратовской области выявлены новые случаи COVID-19. Как сообщили ИА «Регион 64» в оперативном штабе, коронавирус подтвержден у 22 человек.
Регион 64 02:20
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Общество
Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru 25 апреля в 22:14
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Общество
В новый КоАП включили ответственность за «поющих» по ночам собак
Москва, 26 апреля 2020, 23:34 — REGNUM Ответственность за нарушение тишины ночью расширят в будущем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
REGNUM вчера в 16:34
Политика
Песков опроверг нахождение Путина в Сибири или на Валдае
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи, что Владимир Путин якобы находится на Валдае или в Сибири.
News.ru 03:22
Общество
Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать возможность отмены ограничений для бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 03:24
Единоборства
Тактаров рассказал о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова
RT на русском 02:52
Общество
В Пензенской области обновлена карта заражения коронавирусом
В своем телеграм-канале пресс-секретарь Ивана Белозерцева Дина Черемушкина сообщила, где проживают новые заболевшие.
1pnz.ru 03:34
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru вчера в 02:43
Политика
Киев опроверг причастность России к пожару на военной базе в Балаклее
Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году.
News.ru вчера в 18:17
Общество
В Гидрометцентре от 2020 года ждут рекордной жары
Москва, 27 апреля 2020, 09:04 — REGNUM Текущий 2020 год войдет в пятёрку самых жарких лет с вероятностью 99%.
REGNUM 02:04
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:59
Происшествия
Шестеро погибли, отравившись неизвестной жидкостью под Новосибирском
Шесть человек стали жертвами отравления неизвестной жидкостью в Новосибирской области.
РЕН ТВ вчера в 23:24
Кино
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия вчера в 23:38
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17
Общество
Путин поручил снизить минимальный размер первого взноса на ипотеку
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 20 мая представить меры о снижении до 15% минимального размера первого взноса при выдаче семьям с детьми кредитов на жилье, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 03:23
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Экономика
Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой»
Крупнейшие операторы оценивали затраты на исполнение «закона Яровой» в 40–50 млрд руб. за пять лет на каждого.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество
Песков прокомментировал ужесточение режима самоизоляции в Москве
Московские власти пошли на ужесточение режима самоизоляции и введение цифровых пропусков, когда увидели, что горожане отказываются оставаться дома, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Москва 24 03:27
Общество
В России за сутки выявили 6198 случаев заражения коронавирусом
Добавляется, что нарастающим итогом в стране зарегистрировано 87 147 случаев (+7,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
РИА Новости 03:51
Здоровье
На Урале занята треть коек для больных коронавирусом
Треть коек, подготовленных для приема пациентов с коронавирусом в Уральском федеральном округе, уже занята, сообщил в ходе окружного совещания полпред президента в УрФО Николай Цуканов.
URA.Ru 02:14
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.
Lenta.ru 01:58
Общество
В Новосибирской области введут масочный режим
В Новосибирской области вводят обязательный масочный режим.
Вести Новосибирск 01:04
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о возобновлении производства на некоторых предприятиях страны в ближайшие недели.
REGNUM вчера в 16:43
Кино
Фильм «Спутник» успешно стартовал в онлайн-кинотеатрах
Экономика сегодня 25 апреля в 08:44
Общество
ГИБДД объяснила правила передвижения между регионами в условиях вируса
ГИБДД сообщила, что, в случае если граждане захотят проехать из одного региона в другой, они должны выяснять, какие ограничения на передвижение вводят местные власти.
РБК 24 апреля в 17:49