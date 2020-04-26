Коронавирус

RT на русскомRT на русскомБелоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд

Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в размере до $2,5 млрд.
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Минск рассчитывает получить $2,5 млрд от международных организаций

Московский Комсомолец16:15

Минск надеется получить $2 - 2,5 млрд внешнего финансирования

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Белоруссия запросит более $2 млрд внешней помощи из-за COVID-19

News.ru15:37

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Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд

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Минск хочет привлечь $2 - 2,5 млрд внешнего финансирования

ТАСС14:34

Белоруссия собралась взять кредитов на 2,5 млрд долларов

Взгляд.ру14:26
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

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Политика

Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
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Футбол

В «Локомотиве» отреагировали на слухи об уходе Семина

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сербский специалист Марко Николич сменит Юрия Семина на посту главного тренера «железнодорожников».
РБК 13:33
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Футбол

«Реал», «Ливерпуль», «Ман Сити», «Атлетико» и «МЮ» – среди клубов, интересующихся Бен-Йеддером

Игрок может уйти из «Монако», если клуб не попадет в еврокубки. Ранее сообщалось, что Бен-Йеддером интересуется «Барселона».
Sports.ru 16:26
Политика

Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru 24 апреля в 08:56
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Общество

В Курской области от коронавируса умер глава Железногорской епархии

Коммерсантъ 09:01
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
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Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
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Армия и оружие

Войска ЗВО, готовившиеся к параду 9 мая, отправлены на карантин

Москва, 26 апреля 2020, 17:02 — REGNUM Подразделения Западного военного округа (ЗВО), которые готовились к участию в параде Победы, возвращены в места постоянно дислокации.
REGNUM 10:02
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Общество

Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер

В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
1K
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Кино

Назван самый прибыльный фильм за 2019 год

iReactor 06:34
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Общество

Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 12:37
1,8K
Общество

В новом КоАП штрафы останутся в действующей редакции

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) действующие размеры штрафов останутся в прежнем размере.
Известия 16:13
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Гаджеты

Samsung разрабатывает свой первый смартфон с выдвижной камерой

Astera 14:05
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Общество

Британский премьер вернулся на Даунинг-стрит

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после перенесенного COVID-19.
Вести.Ru 15:19
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Общество

В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом

Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
РИА Новости вчера в 18:01
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Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

Газета.Ru 11:34
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Политика

Что случилось с Ким Чен Ыном

Продолжают поступать слухи о смерти Ким Чен Ына и о панике в Пхеньяне.
Взгляд.ру 12:56
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Политика

Трамп и Макрон обсудили созыв «пятерки» СБ ООН и реформу ВОЗ

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон обсудили в воскресенье в ходе телефонного разговора созыв конференции лидеров "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) и необходимость реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ТАСС 15:18
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Вокруг ТВ 15:53
Культура

Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

РИА Новости 15:37
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Общество

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
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Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
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Здоровье

Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса

Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
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Футбол

Министр здравоохранения Испании не верит в возвращение футбола до лета

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья заявил, что гражданам страны не нужно ожидать, что футбольные матчи возобновятся до лета.
РИА Новости 12:57
Космос

Финансовое оздоровление НАСА огорчит планетологов — AstroNews

Сокращение бюджета НАСА пагубно отразится на марсианских программах США, предупреждают 23 апреля ведущие планетологи Америки, по сообщению специализированного сайта AstroNews.
ИА Красная Весна 23 апреля в 18:50
Общество

В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 14:47
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