Коронавирус
RT на русскомБелоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд
Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в размере до $2,5 млрд.
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Минск рассчитывает получить $2,5 млрд от международных организаций
Московский Комсомолецвчера в 16:15
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Футбол
Ватцке: Бундеслига не будет существовать в нынешнем виде, если сезон вскоре не возобновят
Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке выразил мнение, что чемпионат Германии нужно возобновить в ближайшие месяцы.
Чемпионат вчера в 17:38
Армия и оружие
Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты «Ольха-М»
RT на русском 25 апреля в 11:58
Здоровье
На Кубани скончался врач с коронавирусом
ЮГ Times вчера в 10:47
Политика
Путин может выступить с заявлением по коронавирусу на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации, связанной с коронавирусом, в ближайшие дни.
Российская газета вчера в 07:16
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников
По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.
Lenta.ru 01:58
Общество
Россия отказалась платить миллионы рублей беглому фигуранту дела Шакро Молодого
По версии следствия, Дмитрий Смычковский передал от вора в законе Захария Калашова, известного в криминальных кругах, как Шакро Молодой, один миллион долларов бывшему начальнику Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Александру Дрыманову за освобождение из СИЗО его подручного Андрея Кочуйкова (Итальянец).
Lenta.ru 00:21
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена июльских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель.
RT на русском вчера в 20:22
Политика
В Казахстане применят новый подход к карантинным мерам
Нур-Султан, 27 апреля 2020, 08:06 — REGNUM Заявление по ситуации с коронавирусом планирует сделать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 апреля.
REGNUM 01:06
Экономика
Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли
Глава Минтранса Евгений Дитрих предложил премьеру Михаилу Мишустину меры поддержки транспортной отрасли на сотни миллиардов рублей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
Финансы
Спрогнозирован срок восстановления курса рубля
Рубль может вернуть свои докризисные позиции уже в течение нескольких месяцев, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер.
Экономика сегодня вчера в 02:23
Политика
Япония запретила въезд из России из-за коронавируса
В Японии приняли решение запретить въезд в страну из России, Белоруссии и с Украины в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском вчера в 23:35
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
В России подготовят поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте правительства.
РИА Новости 25 апреля в 21:37
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM вчера в 16:43
Здоровье
США дополнили список симптомов коронавируса
Американские специалисты дополнили ранее утвержденный список типичных симптомов коронавируса.
ФАН вчера в 16:33
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Общество
На Камчатке за сутки выявили 85 новых случаев коронавируса
На Камчатке за сутки выявили 85 новых случаев коронавируса, сообщили в минздраве региона.
Аргументы и Факты - Камчатка 00:27
Политика
СМИ: В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы
В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Авто
Запатентовали новые детали «Русского Прадо» от «УАЗ»
Деталь состоит из трех отштампованных стальных элементов, скрепленных между собой болтами.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 10:14
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова рассказала, как хотела отказаться от «Зулейхи»
Чулпан Хаматова рассказала, как хотела отказаться от съёмки в сериале «Зулейха открывает глаза».
News.ru 25 апреля в 17:38
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 апреля
Россияне могут услышать новое обращение президента Владимира Путина по ситуации с коронавирусом на неделе с 27 апреля по 3 мая, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РБК 01:51
Происшествия
Пожар произошел в нежилом здании в Ростове-на-Дону
Пожар произошел в трехэтажном неэксплуатируемом здании в районе плотной застройки в Ростове-на-Дону.
Известия вчера в 23:44
Общество
В новый КоАП включили ответственность за «поющих» по ночам собак
Москва, 26 апреля 2020, 23:34 — REGNUM Ответственность за нарушение тишины ночью расширят в будущем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
REGNUM вчера в 16:34
Происшествия
Под Новосибирском погибли шестеро, отравившись неизвестной жидкостью
По словам представителя следственного управления СК РФ по региону, шестеро скончались в среду 22 апреля после распития неустановленной жидкости на свалке твердых бытовых отходов в Черепаново.
Evo-rus.com 01:56
Общество
40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом
Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.
РБК вчера в 20:00
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19
Интерфакс вчера в 11:56