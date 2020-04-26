Коронавирус
RT на русскомБелоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд
Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в размере до $2,5 млрд.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 18:22, Ашберн
Общество
Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса
Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Региной Тодоренко
РИА Новости 18:04
Общество
Роспотребнадзор: кафе ждут нововведения после отмены самоизоляции
После отмены режима самоизоляции кафе и рестораны ждут нововведения, защищающие сотрудников и посетителей, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 13:52
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Футбол
СМИ назвали формат возобновления бундеслиги в мае
Матчи чемпионата Германии по футболу планируют возобновить 9 мая — как пишет Daily Mail со ссылкой на близкий к руководству бундеслиги источник, на стадионах смогут присутствовать не более 300 человек, а по прибытии на каждую игру футболистам будут измерять температуру.
РБК 03:54
Происшествия
В украинской психбольнице началась вспышка коронавируса
В Харьковской областной психиатрической больнице №1 началась вспышка коронавируса.
Lenta.ru 09:42
Политика
СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова
Служба безопасности Украины (СБУ) остановила уголовный процесс в отношении телеведущего канала «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.
Известия 12:58
Экономика
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса
Минфин поддержит россиян в случае продолжения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:27
Авто
В России открылся автосалон, продающий советские автомобили
Из-за затяжной эпидемии мировая экономика подорвана, и в России может сократиться число дилеров, продающих новые автомобили, но это не помешало рязанцам открыть автосалон, где торгуют советскими автомобилями.
AvtoVolgograda.ru вчера в 02:53
Экономика
Алексей Кудрин призвал не скупиться на траты из ФНБ во время кризиса
Экономист считает, что последствия кризиса в России могут растянуться на два-четыре года.
Говорит Москва вчера в 05:17
Экономика
Численность безработных в России может вырасти в шесть раз
Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек.
Известия 17:01
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости вчера в 04:08
Общество
В Италии могут закрыть границы для туристов до конца года
Италия не планирует открывать границы для иностранных туристов до конца года, рассказал в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини.
Москва 24 02:22
Общество
Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии
Старший советник Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC предрек Соединенным Штатам новую Великую депрессию.
Вести.Ru 11:22
Политика
Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском 17:15
Происшествия
В Алексине силовики провели «антивирусный» рейд
Вчера в Алексинском районе сотрудники патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции и иных подразделений отдела МВД России «Алексинский» с привлечением представителей МЧС и Росгвардии проверили соблюдение требований Указа губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года.
Тульские Известия 03:26
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Политика
Трамп и Макрон обсудили созыв «пятерки» СБ ООН и реформу ВОЗ
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон обсудили в воскресенье в ходе телефонного разговора созыв конференции лидеров "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) и необходимость реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ТАСС 15:18
Общество
Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер
В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
Общество
Чехия первой в ЕС открыла границы для выезда за рубеж
В Чехии с 12 марта действует режим ЧС, 13 марта страна перестала выдавать визы всех типов, в том числе членам семей своих граждан и в этот же день объявила, что закроет границы с 16 марта.
Полит.ру 24 апреля в 02:44
Шоу-бизнес
Холостяк Антон Криворотов случайно показал свою избранницу
Главный герой случайно раскрыл имя победительницы. Поведение нового участника шоу "Холостяк" на ТНТ ставит под удар рейтинги телеканала.
Народные новости вчера в 03:49
Футбол
Ханс-Йоахим Ватцке: «Бундеслига перестанет существовать в нынешнем виде, если сезон не возобновят в ближайшие месяцы»
Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоаким Ватцке высказался о необходимости возобновления сезона Бундеслиги, даже если матчи будут проходить без зрителей.
Sports.ru 16:50
Футбол
Моуринью назвал лучшего игрока в истории футбола
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о том, кого считает лучшим игроком в истории футбола.
Sport.ru 13:14
Футбол
Иммобиле: «Эмери ничего не понимает в футболе»
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле вспомнил о своём периоде в «Севилье» под руководством Унаи Эмери.
Евро-футбол.ру 13:32
Футбол
Восемь топовых команд интересуются форвардом «Монако»
Нападающий "Монако" Виссам Бен Йедер стал одной из самых главных трансферных целей для топовых команд в летнее трансферное окно.
Sport.ru 16:59
Космос
Выяснено, почему атмосфера Венеры вращается быстрее ее поверхности
Индикатор 24 апреля в 03:29