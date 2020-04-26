Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в размере до $2,5 млрд.

Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 756

Общество Роспотребнадзор: кафе ждут нововведения после отмены самоизоляции После отмены режима самоизоляции кафе и рестораны ждут нововведения, защищающие сотрудников и посетителей, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1". 86

Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,5K

Футбол СМИ назвали формат возобновления бундеслиги в мае Матчи чемпионата Германии по футболу планируют возобновить 9 мая — как пишет Daily Mail со ссылкой на близкий к руководству бундеслиги источник, на стадионах смогут присутствовать не более 300 человек, а по прибытии на каждую игру футболистам будут измерять температуру.

Происшествия В украинской психбольнице началась вспышка коронавируса В Харьковской областной психиатрической больнице №1 началась вспышка коронавируса.

Политика СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова Служба безопасности Украины (СБУ) остановила уголовный процесс в отношении телеведущего канала «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.

Авто В России открылся автосалон, продающий советские автомобили Из-за затяжной эпидемии мировая экономика подорвана, и в России может сократиться число дилеров, продающих новые автомобили, но это не помешало рязанцам открыть автосалон, где торгуют советскими автомобилями. 128

Экономика Численность безработных в России может вырасти в шесть раз Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз — до 5,3 млн человек.

Общество Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 3,1K

Общество В Италии могут закрыть границы для туристов до конца года Италия не планирует открывать границы для иностранных туристов до конца года, рассказал в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма республики Дарио Франческини. 287

Происшествия В Алексине силовики провели «антивирусный» рейд Вчера в Алексинском районе сотрудники патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции и иных подразделений отдела МВД России «Алексинский» с привлечением представителей МЧС и Росгвардии проверили соблюдение требований Указа губернатора Тульской области от 16 марта 2020 года. 6

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 2,3K

Политика Трамп и Макрон обсудили созыв «пятерки» СБ ООН и реформу ВОЗ Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон обсудили в воскресенье в ходе телефонного разговора созыв конференции лидеров "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) и необходимость реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 6

Общество Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19. 1K

Общество Чехия первой в ЕС открыла границы для выезда за рубеж В Чехии с 12 марта действует режим ЧС, 13 марта страна перестала выдавать визы всех типов, в том числе членам семей своих граждан и в этот же день объявила, что закроет границы с 16 марта. 456

Шоу-бизнес Холостяк Антон Криворотов случайно показал свою избранницу Главный герой случайно раскрыл имя победительницы. Поведение нового участника шоу "Холостяк" на ТНТ ставит под удар рейтинги телеканала. 6

Футбол Моуринью назвал лучшего игрока в истории футбола Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о том, кого считает лучшим игроком в истории футбола.

Футбол Иммобиле: «Эмери ничего не понимает в футболе» Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле вспомнил о своём периоде в «Севилье» под руководством Унаи Эмери.