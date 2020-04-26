Коронавирус
RT на русскомБелоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд
Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в размере до $2,5 млрд.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 21:51, Ашберн
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
Транспорт
Режим ЧС ввели в Амурской области из-за дефекта моста
В Благовещенске (Амурская область) ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.
Известия 07:59
Происшествия
Сахалинские туристы вернулись домой из Таиланда
Сахалинцы отправились в Таиланд на отдых, но не смогли вернуться обратно из-за прекращения авиасообщения между Россией и другими странами.
ТАСС 20:57
Кино
Лариса Долина рассказала, чем россияне отличаются от американцев
РИА Новости 21:27
Спорт
Легков прокомментировал исключение Сундбю из сборной Норвегии
Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам не смотрит на былые заслуги и часто делает ставку на молодежь, что могло послужить причиной невключения двукратного олимпийского чемпиона Мартина Йонсруда Сундбю в состав команды, считает чемпион Игр-2014 Александр Легков.
РИА Новости 07:54
Общество
Посольство потребовало обследовать заключенную в США россиянку Осипову
Накануне россиянка Мария Бутина, которую освободили из тюрьмы в США в октябре прошлого года, сообщила, что сокамерница Осиповой заразилась коронавирусом, после чего ее отправили на карантин.
РБК 21:34
Политика
Путин может выступить с заявлением по коронавирусу на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации, связанной с коронавирусом, в ближайшие дни.
Российская газета 07:16
Здоровье
Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса
Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
Общество
Зоопаркам и госархивам разрешили работать в Приангарье
Работать и не попасть на штраф могут госархивы и организации по охране исторических мест и памятников культуры.
EastRussia 20:28
Политика
Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими затратами на оборону
Россия вошла в первую пятерку стран с наибольшими затратами на оборону.
Российская газета 21:02
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Космос
Телескоп CHEOPS успешно прошел тестирование в космосе
Европейское космическое агентство (ESA) закончило тестирование телескопа CHEOPS, который был выведен на орбиту Земли в декабре 2019 года.
Профиль 24 апреля в 11:00
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском 09:36
Здоровье
Число заражений коронавирусом в Хабаровском крае превысило 400 человек
Хабаровск, 27 апреля 2020, 04:40 — REGNUM Количество выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае превысило 400 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе данных федеральной мониторинговой группы.
REGNUM 21:40
Общество
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что Россия может избежать взрывного пика заражений коронавирусной инфекцией, но при условии, что граждане будут соблюдать ограничения в майские праздники.
Собака.ru 08:00
Общество
«Сухой закон» на период карантина все же ввели в ЕАО
Сегодня депутаты Законодательного Собрания в опросном порядке в окончательной редакции приняли изменения в закон «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Еврейской автономной области».
Время Биробиджана 21:00
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Экономика
Безработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ
Безработица в России может вырасти в шесть раз, считают в Институте социальной политики НИУ ВШЭ. Об этом пишет газета "Известия".
РИА Новости 17:46
Наука
Проливными дождями было вызвано извержение вулкана Килауэа в 2018 году
МедиаПоток вчера в 09:58
Общество
В Кузбассе выявлены четыре новых случая коронавирусной инфекции
За сутки коронавирусная инфекция выявлена у четырех человек в Кузбассе, сообщает 26 апреля пресс-служба правительства Кемеровской области.
ИА Красная Весна 01:28
Общество
В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд
Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
Общество
Борис Джонсон вернулся на Даунинг-стрит
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит после выздоровления от коронавируса, сообщает Sky News со ссылкой на источник.
Москва 24 15:04
Общество
Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак
В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru 16:17
Общество
Лукашенко объяснил отказ от карантина свободолюбием белорусов
Президент Александр Лукашенко объяснил, почему отказался от введения жёсткого карантина в условиях распространения коронавирусной инфекции в Белоруссии.
News.ru 16:38
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подарила сыну Жану на 30-летие автомобиль
Во время съемок программы «Ты не поверишь!» Лера Кудрявцева рассказала, что подарила своему сыну Жану Ленюку на 30-летие автомобиль.
Дни24 вчера в 11:14
Общество
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились почти все священники
Почти все священники Киево-Печерской лавры, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом.
Газета.Ru 12:50
Общество
Стало известно, когда в России начнут работать призывные комиссии
По решению председателей призывных комиссий субъектов Российской Федерации, возглавляемых высшими должностными лицами, комиссии начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнется после 20 мая, — сообщили в Минобороны.
НГС24 14:38