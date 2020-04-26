Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаБелоруссия рассчитывает на внешнюю помощь в размере $2-2,5 млрд

Средства в размере $2-2,5 млрд надеется получить Минск от международных финансовых организаций на поддержку экономики Белоруссии, заявил 26 апреля первый заместитель белорусского премьер-министра Дмитрий Крутой, передает телеканал ОНТ.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Минск рассчитывает получить $2,5 млрд от международных организаций

Московский Комсомолец16:15

Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд

RT на русском15:43

Минск хочет привлечь $2 - 2,5 млрд внешнего финансирования

ТАСС14:34

Белоруссия назвала размер желаемой помощи для борьбы с COVID-19

Интерфакс15:33

Минск надеется получить $2 - 2,5 млрд внешнего финансирования

Аргументы и Факты15:07

Белоруссия запросит более $2 млрд внешней помощи из-за COVID-19

News.ru15:37

Белоруссия собралась взять кредитов на 2,5 млрд долларов

Взгляд.ру14:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 17:40, Ашберн
Наука

Немецкий вирусолог сказал, у кого может быть иммунитет к коронавирусу

Немецкий врач-вирусолог сообщил, у кого может быть иммунитет к коронавирусу, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:05
372
Футбол

Мещеряков опроверг подписание контракта с Николичем

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию сербских СМИ о том, что новым главным тренером клуба станет Марко Николич.
RT на русском 12:50
1
Общество

Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса

Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
72
Авто

Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta

Обе модели оценили в 3,3 млн тенге или 582 тыс. рублей, то есть даже дешевле, чем LADA Granta стоимостью от 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня 05:47
124
Кино

В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

Известия 24 апреля в 08:50
107
Политика

Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

Президенту Владимиру Путину сообщили о мозаике с его портретом в строящемся храме Вооруженных сил, однако он считает, что еще рано таким образом оценивать его работу.
РБК 11:28
40
Футбол

Моуринью назвал лучшего игрока в истории футбола

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о том, кого считает лучшим игроком в истории футбола.
Sport.ru 13:14
Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
18
Общество

Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 12:37
1,8K
Шоу-бизнес

Холостяк Антон Криворотов случайно показал свою избранницу

Главный герой случайно раскрыл имя победительницы. Поведение нового участника шоу "Холостяк" на ТНТ ставит под удар рейтинги телеканала.
Народные новости вчера в 03:49
6
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

RT на русском 06:54
2,8K
Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23.00 до 7.00, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 17:15
541
Общество

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

РБК 08:50
718
Общество

Минобороны назвало дату отправки призывников на военную службу

Призывные комиссии в рамках весеннего призыва в армию начнут работать после 6 мая, отправка новобранцев на военную службу начнется после 20 мая, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
Интерфакс 14:16
3
Здоровье

Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций

Врач Александр Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций.
РИА Новости вчера в 07:02
99
Общество

Умер известный итальянский журналист Джульетто Кьеза

Sputnik Южная Осетия 05:38
274
Происшествия

Суд арестовал бывшего мэра Пятигорска

Пятигорский городской суд в воскресенье, 26 апреля, заключил под стражу экс-главу Пятигорска Льва Травнева.
Известия 10:27
71
Общество

Информацию о панике в Пхеньяне опровергли

Сообщения американских СМИ о панике в столице Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Пхеньяне не имеют ничего общего с реальностью.
Известия 12:42
70
Происшествия

В Твери на путях загорелись пассажирские вагоны

По информации агентства «ТИА», на путях загорел пассажирский вагон нерабочего парка, который стоял на запасном пути.
РБК 16:04
1
Технологии

Facebook запустит сервис Messenger Rooms для видеоконференций

В каких государствах сервис, получивший название Messenger Rooms, начнет работать, не уточняется, но представители Facebook рассказали, что очень скоро новое приложение будет доступно в большинстве стран мира.
Faktom вчера в 09:06
5
Происшествия

В Петербурге умер от коронавируса нейрохирург Александровской больницы

Завотделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов умер в клинической инфекционной больнице имени Боткина.
BFM.ru 07:38
333
Единоборства

Майк Тайсон возвращается на ринг

На ринг планирует вернуться бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон. Об этом он сам заявил в интервью The Sun.
Росбалт 24 апреля в 18:23
2
Энергетика

Новак дал прогноз по спросу на нефть

Минэнерго России ожидает постепенного восстановления спроса на нефть, в противном случае может произойти коллапс.
Известия 07:32
15
Кино

Назван самый прибыльный фильм за 2019 год

iReactor 06:34
8
Здоровье

Дивеевский монастырь закрыли на карантин

Как сообщили в пресс-службе Нижегородской митрополии, с 25 апреля Дивеевский монастырь находится на карантине.
Нижегородская Правда 02:30
107
Экономика

Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
26
Здоровье

В больницах в Ухане не осталось ни одного пациента с коронавирусом

В больницах китайского города Ухань в провинции Хубэй, который стал очагом вспышки коронавирусной инфекции, не осталось ни одного пациента с COVID-19, заявил официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн.
РИА Новости 03:47
108
Здоровье

США дополнили список вероятных симптомов коронавируса

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США внесли шесть новых позиций в перечень вероятных симптомов коронавируса.
ТАСС 14:15
17
Общество

Роспотребнадзор: кафе ждут нововведения после отмены самоизоляции

После отмены режима самоизоляции кафе и рестораны ждут нововведения, защищающие сотрудников и посетителей, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 13:52
83
Общество

В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 14:47
166
Как работают Яндекс.Новости?
Главное