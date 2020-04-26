Средства в размере $2-2,5 млрд надеется получить Минск от международных финансовых организаций на поддержку экономики Белоруссии, заявил 26 апреля первый заместитель белорусского премьер-министра Дмитрий Крутой, передает телеканал ОНТ.

Белоруссия рассчитывает на внешнюю помощь в размере $2-2,5 млрд

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