Средства в размере $2-2,5 млрд надеется получить Минск от международных финансовых организаций на поддержку экономики Белоруссии, заявил 26 апреля первый заместитель белорусского премьер-министра Дмитрий Крутой, передает телеканал ОНТ.

Белоруссия рассчитывает на внешнюю помощь в размере $2-2,5 млрд

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