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ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаБелоруссия рассчитывает на внешнюю помощь в размере $2-2,5 млрд

Средства в размере $2-2,5 млрд надеется получить Минск от международных финансовых организаций на поддержку экономики Белоруссии, заявил 26 апреля первый заместитель белорусского премьер-министра Дмитрий Крутой, передает телеканал ОНТ.
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Белоруссия рассчитывает на внешнюю помощь в размере $2-2,5 млрд

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Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд

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Белоруссия собралась взять кредитов на 2,5 млрд долларов

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Песков анонсировал выступление Путина по поводу коронавируса

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Силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после перенесенного COVID-19.
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В оперштабе рассказали об умерших от коронавируса калининградцах

В Калининградской области за сутки скончались ещё два человека с коронавирусом.
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Piter.tv 13:05
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
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Началось самое глобальное обновление Wi-Fi за 20 лет

Стартовало крупнейшее обновление Wi-Fi за последние 20 лет, об этом сообщает Evo-rus.com.
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Политика

Трамп и Макрон решили реформировать ВОЗ

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Общество

Мишустин утвердил правила субсидирования туроператоров

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Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции

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Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
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Общество

Призывников начнут отправлять на военную службу после 20 мая

«По решению председателей призывных комиссий субъектов Российской Федерации комиссии начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнётся после 20 мая», — говорится в сообщении.
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Премьер Италии анонсировал послабление карантина

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Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

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