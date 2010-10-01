Коронавирус
ИА Красная ВеснаБелоруссия рассчитывает на внешнюю помощь в размере $2-2,5 млрд
Средства в размере $2-2,5 млрд надеется получить Минск от международных финансовых организаций на поддержку экономики Белоруссии, заявил 26 апреля первый заместитель белорусского премьер-министра Дмитрий Крутой, передает телеканал ОНТ.
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Авто
Составлен рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
Немецкий журнал AutoBild представил рейтинг надёжности подержанных транспортных средств, который был составлен при участии сертификационной организации TÜV.
SpeedMe 23 апреля в 11:57
Футбол
В «Локомотиве» отреагировали на слухи об уходе Семина
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сербский специалист Марко Николич сменит Юрия Семина на посту главного тренера «железнодорожников».
РБК 13:33
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльбе.
RT на русском вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по поводу коронавируса
Ранее Путин дважды – 25 марта и 2 апреля – обращался к россиянам из-за эпидемии COVID-19 в стране.
РИА Новости 12:07
Армия и оружие
Силовики 18 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
РИА Новости 04:10
Общество
Британский премьер вернулся на Даунинг-стрит
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после перенесенного COVID-19.
Вести.Ru 15:19
Общество
В оперштабе рассказали об умерших от коронавируса калининградцах
В Калининградской области за сутки скончались ещё два человека с коронавирусом.
Клопс 05:34
Общество
Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга
Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью нейрохирурга Александровской больницы Алексея Филиппова.
Piter.tv 13:05
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском 06:54
Технологии
Началось самое глобальное обновление Wi-Fi за 20 лет
Стартовало крупнейшее обновление Wi-Fi за последние 20 лет, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 24 апреля в 13:13
Политика
Трамп и Макрон решили реформировать ВОЗ
Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон сошлись во мнении о необходимости реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), рассказал представитель Белого дома Джадд Дир. Кроме того, Трамп и Макрон обсудили "позитивное развитие в борьбе с пандемией".
Московский Комсомолец 15:20
Армия и оружие
Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты «Ольха-М»
RT на русском вчера в 11:58
Общество
Мишустин утвердил правила субсидирования туроператоров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое регламентирует выделение туроператорам в 2020 году субсидий на возмещение затрат, вызванных пандемией коронавируса.
РБК 12:42
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в стране нужно продлить режим самоизоляции, поскольку население успело преодолеть только два инкубационных периода.
MedikForum.ru 24 апреля в 17:31
Общество
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом
Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
ТАСС 07:15
Кино
Назван самый прибыльный фильм за 2019 год
iReactor 06:34
Общество
В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 14:47
Общество
В Нидерландах норки заразились коронавирусом
В Нидерландах на двух фермах по разведению норок у животных подтвердился коронавирус.
Вести ФМ 14:24
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники
Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС вчера в 16:42
Здоровье
В больнице в Улан-Удэ заменили персонал из-за выявленного коронавируса
За сутки в Бурятии зафиксированы 23 новых случая коронавируса, 10 из которых – от очага в больнице.
Взгляд.ру 15:43
Общество
Призывников начнут отправлять на военную службу после 20 мая
«По решению председателей призывных комиссий субъектов Российской Федерации комиссии начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнётся после 20 мая», — говорится в сообщении.
Парламентская газета 14:16
Происшествия
В Туле из-за коронавируса умер терапевт
Врач-терапевт клинической больницы "РЖД-Медицина" Андрей Кузин с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Туле от двусторонней пневмонии.
ТАСС вчера в 17:10
Общество
Премьер Италии анонсировал послабление карантина
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что правительство Италии вводит послабление карантина в стране, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 15:09
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25