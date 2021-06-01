Лукашенко рассказал о привезённых на встречу с Путиным документах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что привёз на встречу с российским лидером Владимиром Путиным аналитические документы о ситуации вокруг двух стран, Союзного государства, а также отношении стран Запада к Китаю.