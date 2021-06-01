Белоруссия рассчитывает покупать в 2022 году газ по цене не выше 2021 года
Как сообщил Sputnik Беларусь, белорусский президент на совещании по вопросам сотрудничества с РФ рассказал, что одной из тем переговоров президентов Белоруссии и России в Сочи стала цена на природный газ.
Белорусский лидер сообщил, что рассчитывает, что цена для Минска в 2022 году останется на уровне этого года.
По словам белорусского лидера, главы государств договорились о заключении межправительственного соглашения с ратификацией в парламенте при необходимости.