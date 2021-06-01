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Белоруссия рассчитывает покупать в 2022 году газ по цене не выше 2021 года

Белоруссия рассчитывает покупать в России природный газ по цене не выше уровня нынешнего года.
ТАСС
Как сообщил Sputnik Беларусь, белорусский президент на совещании по вопросам сотрудничества с РФ рассказал, что одной из тем переговоров президентов Белоруссии и России в Сочи стала цена на природный газ.
РИА Новости
Белорусский лидер сообщил, что рассчитывает, что цена для Минска в 2022 году останется на уровне этого года.
Национальная служба новостей
По словам белорусского лидера, главы государств договорились о заключении межправительственного соглашения с ратификацией в парламенте при необходимости.
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