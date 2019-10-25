с чего всё началось

Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.

Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

Общество Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.

Авто Volkswagen Touareg получит «заряженную» версию Компания Volkswagen рассматривает возможность создания «заряженного» кроссовера Touareg R. Новинка может получить гибридную силовую установку.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Общество В Калифорнии объявлена массовая эвакуация из-за пожаров В Калифорнии в округе Сонома объявлена эвакуация 180 тыс жителей. Причиной эвакуации называется крупный природный пожар "Кинкейд".

Армия и оружие Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади Президент США Доналд Трамп в своем заявлении подтвердил ликвидацию лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

Общество Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.

Происшествия Автобус и пять машин столкнулись в Ленобласти Автобус и пять машин столкнулись на трассе в Ленинградской области, в результате аварии погиб один человек и трое пострадали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Происшествия Микроавтобус врезался в частный самолет в аэропорту Петербурга ЧП произошло вечером 27 октября. На кадрах с места видно, что микроавтобус врезался в бок частного самолета, повредив ему фюзеляж.