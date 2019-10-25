Экономика

РБКРБКМинск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.
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Дмитрий Песков
Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 25 октября в 07:35
с чего всё началось
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск не ведет переговоров с Москвой по поводу российского кредита на $ 600 млн, сообщает
 белорусское агентство «БелТа».
Дождь25 октября в 06:48

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