Экономика
RT на русскомБелоруссия рассчитывает получить китайский кредит на $500 млн
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск рассчитывает получить до конца года кредит из Китая на сумму $500 млн.
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Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском 25 октября в 07:35
с чего всё началось
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск не ведет переговоров с Москвой по поводу российского кредита на $ 600 млн, сообщает белорусское агентство «БелТа».Дождь25 октября в 06:48
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Бульба по-китайски. Беларусь теперь ищет кредиты не у России, а у Китая. А нефть — у Казахстана. Как это понимать?
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