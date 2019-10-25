с чего всё началось

Контакты с белорусской стороной продолжаются... это вопрос просто обсуждения взаимоприемлемых и взаимовыгодных модальностей такого кредита, безусловно, с учётом объёма ранее выделенных кредитных линий.

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск рассчитывает получить до конца года кредит из Китая на сумму $500 млн.

Армия и оружие В США представлен план захвата НАТО Калининградской области Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.

Фигурное катание Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.

Здоровье Медики выявили напитки, которые запрещено пить мужчинам после 50 лет Как сообщает ToDay News Ufa, медики составили список напитков, которые должны быть под запретом у людей, чей возраст перешагнул 50-летний рубеж.

Политика Путин поручил рассмотреть оплату газификации домов из маткапитала Президент Владимир Путин получил правительству рассмотреть возможность частично оплачивать услуги по газификации домов средствами из маткапитала.

Армия и оружие На аль-Багдади вывел его помощник Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.

Авто АвтоВАЗ готовит новую комплектацию «Instinct» для Lada XRAY В настоящее время отечественный автопроизводитель готовит новую комплектацию для Lada XRAY под названием «Instinct».

Общество Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин в свою очередь сообщил, что ведомство работает с телецентром по вопросу недопущения перебоев в телевещании, передает ТАСС.

Общество На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.

Общество Мисс Украина рассказала, кому принадлежит Крым Мисс Украина - 2019 и претендентка на победу в конкурсе красоты «Мисс мира» Маргарита Паша поделилась мнением о территориальной принадлежности Крыма.

Общество Орешкин предложил Кудрину искать врагов и шпионов в Счетной палате Выступая на Форуме стратегического планирования в Санкт-Петербурге, министр вспомнил пример сотрудника британской Ми-6 Кима Филби, который работал на советскую разведку.

Политика Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.

Общество Бутина рассказала об извинениях судьи и ФБР Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина заявила, что после судебного заседания перед ней извинилась судья, а до этого — сотрудники ФБР и прокуратуры.

Теннис Хачанов поднялся в обновленном рейтинге ATP Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг от 28 октября.

Политика Евросоюз разрешил отложить Brexit Брюссель согласился отложить выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) до 31 января 2020 года.

Происшествия Микроавтобус врезался в частный самолет в аэропорту Петербурга ЧП произошло вечером 27 октября. На кадрах с места видно, что микроавтобус врезался в бок частного самолета, повредив ему фюзеляж.

Космос Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии Американский беспилотный космический самолет X-37B побил рекорд пребывания на орбите: он находился там 780 дней, сообщили в ВВС США.

Гаджеты Телевизоры LG получат загнутые экраны Корейская компания запатентовала новый тип экрана для телевизоров, причем во Всемирное бюро интеллектуальной собственности было подано шесть заявок.

Общество Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег» В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Происшествия Суд арестовал студента, планировавшего расстрелять однокурсников Зарайский городской суд Подмосковья арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.

Происшествия Автобус и пять машин столкнулись в Ленобласти Автобус и пять машин столкнулись на трассе в Ленинградской области, в результате аварии погиб один человек и трое пострадали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Общество Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.

Общество Дагестанцам придется копить деньги 19 лет для покупки дома В Дагестане при средней зарплате в 30 тысяч рублей и стоимости дома 6,6 млн рублей срок для накопления необходимой суммы составляет 19 лет.