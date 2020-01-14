с чего всё началось

Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.

Общество В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.

Общество Сервис доставки продуктов Golama закрывается Сервис доставки продуктов из гипермаркетов Москвы Golama объявил о закрытии с 15 января.

Политика Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения по Ливии с племенами «Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён», — говорится в сообщении ведомства.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Наука Объяснен температурный разрыв в процессе испарения воды Сотрудники Хьюстонского университета построили модель физических процессов, происходящих при испарении воды, и смогли выяснить природу температурного разрыва в точке соприкосновения воды и пара.

Происшествия В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.

Экономика Минсельхоз готовит ограничение экспорта российского зерна Минсельхоз готовит постановление правительства о введении временного количественного ограничения на экспорт зерна из России.

Общество Переход на льготную ипотеку с маткапиталом упростят в России Поправки в отдельные законодательные акты для упрощения процедуры перехода на ипотеку с более выгодными условиями для семей с детьми внесли в Госдуму.

Кино Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето Трейлер фантастического фильма ужасов про вампира Майкла Морбиуса опубликовали в Сети, это второй фильм в рамках вселенной Marvel от Sony.

Политика В Иране прокомментировали запуск механизма разрешения споров по СВПД Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.

Космос Два спутника связи серии «Экспресс» запустят в 2020 году Два спутника сязи «Экспресс-103» и «Экспресс-80» запустят с Байконура в марте 2020 года, сообщил 11 января руководитель предприятия «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева» (ИСС) Николай Тестоедов.