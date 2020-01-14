Энергетика
Газета.RuМинск направил предложения о покупке нефти ряду стран
Вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что республика направила на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии предложения о покупке нефти.
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Армия и оружие
В Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Общество
Сервис доставки продуктов Golama закрывается
Сервис доставки продуктов из гипермаркетов Москвы Golama объявил о закрытии с 15 января.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Политика
Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения по Ливии с племенами
«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племён», — говорится в сообщении ведомства.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Наука
Объяснен температурный разрыв в процессе испарения воды
Сотрудники Хьюстонского университета построили модель физических процессов, происходящих при испарении воды, и смогли выяснить природу температурного разрыва в точке соприкосновения воды и пара.
Общество
В Карелии спасли новорожденных медвежат
В Лахденпохском районе (Карелия) специалисты Минприроды обнаружили двух медвежат, брошенных мамой.
Происшествия
В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев
В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
Экономика
Минсельхоз готовит ограничение экспорта российского зерна
Минсельхоз готовит постановление правительства о введении временного количественного ограничения на экспорт зерна из России.
Общество
Переход на льготную ипотеку с маткапиталом упростят в России
Поправки в отдельные законодательные акты для упрощения процедуры перехода на ипотеку с более выгодными условиями для семей с детьми внесли в Госдуму.
Технологии
Microsoft прекратил поддержку Windows 7
Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
Кино
Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето
Трейлер фантастического фильма ужасов про вампира Майкла Морбиуса опубликовали в Сети, это второй фильм в рамках вселенной Marvel от Sony.
Наука
Созданы первые в мире биороботы
Экономика
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Шоу-бизнес
Федор Смолов собирается жениться на внучке Бориса Ельцина
Футболист Федор Смолов намерен жениться: как сообщает издание 7days, его избранница - 17-летняя внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева.
Общество
Синоптик пообещал россиянам теплую весну
Весна 2020 года будет теплее, чем положено по климатической норме.
Происшествия
В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде
В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Политика
В Иране прокомментировали запуск механизма разрешения споров по СВПД
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
Космос
Два спутника связи серии «Экспресс» запустят в 2020 году
Два спутника сязи «Экспресс-103» и «Экспресс-80» запустят с Байконура в марте 2020 года, сообщил 11 января руководитель предприятия «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева» (ИСС) Николай Тестоедов.
Шоу-бизнес
Располневшая Елена Летучая показала аппетитные формы в бикини
Летучая написала, что как минимум два плюса в набранном лишнем весе у неё точно есть, намекая на свою пышную грудь.
Космос
Противоречит законам физики. У черной дыры обнаружили необычную способность
У черной дыры обнаружили необычную способность Противоречит законам физики.