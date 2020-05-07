Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъБелоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу

Правительство Белоруссии рассчитывает договориться о долгосрочных контрактах на поставку нефти, альтернативной российской, сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой. По его словам, поставки нефти из США в Белоруссию возможны через Польшу.
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Белоруссия намерена закупать американскую нефть

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