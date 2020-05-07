Энергетика
КоммерсантъБелоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу
Правительство Белоруссии рассчитывает договориться о долгосрочных контрактах на поставку нефти, альтернативной российской, сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой. По его словам, поставки нефти из США в Белоруссию возможны через Польшу.
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Комментарии
Экономика
Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК вчера в 11:44
Киберспорт
S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»
Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
CyberSport.ru 05:57
Культура
Песню «День Победы» исполнят на разных языках мира
Песня "День Победы" прозвучит 9 мая на разных языках мира. Об этом говорится в сообщении Россотрудничества на странице в Facebook.
ТАСС вчера в 10:51
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых мощных недорогих смартфонов
В рейтинге самых мощных бюджетных смартфонов за апрель первое место оказалось за моделью Oppo Reno3 5G, основанной на процессоре MediaTek Dimensity 1000L.
Astera 05:25
Общество
Назван размер штрафа за нахождение без маски в транспорте Москвы
Министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков рассказал, какой размер штрафа введен в городе за нахождение в общественном транспорте без маски и перчаток.
Московский Комсомолец 06:32
Экономика
ЦБ оценил потери России от нерабочего месяца
Российский ВВП может снизиться на 1,5-2% в годовом выражении по итогам одного нерабочего месяца на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.
BFM.ru 00:36
Культура
Дэниел Рэдклифф прочел главу из «Гарри Поттера»
Актер Дэниел Рэдклифф стал первым чтецом из числа исполнителей главных ролей саги о Гарри Поттере.
Подмосковье Сегодня вчера в 12:19
Происшествия
В ДНР заявили об обстреле населенного пункта силовиками
РИА Новости 08:00
Общество
Говорун покинул пост главы Фонда защиты прав дольщиков
Глава Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун уволен со своего поста, сообщило издание Daily Storm со ссылкой на источник и подтвердил РБК близкий к фонду источник.
РБК 08:49
Общество
Собянин: Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен
Режим самоизоляции в Москве после 12 мая не будет ослаблен.
Эхо Москвы вчера в 09:28
Политика
Путин проведет совещание по выходу из режима самоизоляции в среду
Президент РФ Владимир Путин проведет совещание по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в среду, 6 мая.
Реальное время 04 мая в 08:19
Политика
Путин поручил губернаторам поддержать транспортную отрасль
Президент России Владимир Путин поручил губернаторам предусмотреть региональные механизмы поддержки транспортных предприятий.
Коммерсантъ 08:06
Хоккей
КХЛ решила не определять обладателя Кубка Гагарина
Сезон в КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Вести.Ru 03:45
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Общество
Биолог назвала места опасных скоплений коронавируса в городе
Доктор биологических наук, профессор Школы cистемной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова перечислила корреспонденту «Известий» места в городах и мегаполисах, где легче всего подхватить коронавирус.
Известия 02:25
Общество
ВОЗ обеспокоена ростом числа зараженных коронавирусом в России
Копенгаген, 7 мая 2020, 14:17 — REGNUM Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге заявил, что организация обеспокоена ростом числа случаев заражения коронавирусом в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине.
REGNUM 07:17
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Общество
Аномальная жара ожидается в ряде регионов России
В ближайшие пять дней в ряде регионов России прогнозируется аномально теплая погода.
Российская газета 00:51
Общество
В Подмосковье в первую очередь заработают стройки детсадов и школ
Сегодня, 6 мая, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что из карантина регион будет выходить постепенно.
RuNews24.ru вчера в 15:23
Игры
Компания Rebellion раздает в Steam игру Evil Genius
NewInform вчера в 10:36
Энергетика
«Газпром» продолжит транзит через Польшу
Польша неоднократно заявляла, что больше не хочет быть связанной с «Газпромом» долгосрочными обязательствами, при этом пока у Москвы и Варшавы продолжает действовать еще один длинный контракт на прямые поставки газа в Польшу, действующий до 2022 года (объем закупок — до 10,2 млрд кубометров в год).
Коммерсантъ вчера в 12:50
Авто
Старые «ГАЗоны» сняли с производства
По сообщению официальных дилеров компании «ГАЗ», запасов старых «ГАЗонов» практически не осталось.
ГЛАС.RU вчера в 04:51
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Общество
Вирусолог оценил влияние жаркой погоды на распространение коронавируса
В начале апреля Альтштейн прогнозировал замедление темпов распространения коронавируса из-за введенных в России карантинных ограничений.
РБК 01:59
Спорт
Assassin’s Creed Valhalla не станет самой масштабной игрой в серии
Cyber.sports.ru 06:50
Кино
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»
Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
Российская газета вчера в 12:10
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram
Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
РБК 08:25
Общество
Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня
По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 03:45
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17