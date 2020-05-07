Правительство Белоруссии рассчитывает договориться о долгосрочных контрактах на поставку нефти, альтернативной российской, сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой. По его словам, поставки нефти из США в Белоруссию возможны через Польшу.

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 959

Политика МВФ рассказал о программе помощи Украине по коронавирусу Международный валютный фонд (МВФ) в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на 1,5 года, призванную бороться с последствиями пандемии коронавируса, сообщил в ходе регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь фонда Джерри Райс.

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Политика Путин провел телефонный разговор с Трампом Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса". 5

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Здоровье В Мордовии умерли два медработника с коронавирусом Двое медработников – медсестра и санитарка, у которых был диагностирован коронавирус, умерли в Мордовии, заявил министр здравоохранения региона Олег Маркин. 1

Шоу-бизнес Кара Делевинь и Эшли Бенсон заявили о расставании О причинах разрыва Кары и Эшли не уточняется, однако известно, что в начале периода пандемии девушки самоизолировались вместе, поэтому фанаты предполагают, что именно длительный совместный досуг разрушил их союз. 2

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Футбол В Германии возобновят игры Бундеслиги "Со второй половины мая можно будет вести игры с соблюдением правил гигиены", - приводит слова Меркель "Интерфакс" До этого заявления, канцлер объявила, что Германия прошла первый этап пандемия коронавируса. 2

Хоккей КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина. 4

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