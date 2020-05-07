Энергетика
КоммерсантъБелоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу
Правительство Белоруссии рассчитывает договориться о долгосрочных контрактах на поставку нефти, альтернативной российской, сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой. По его словам, поставки нефти из США в Белоруссию возможны через Польшу.
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 11:19, Ашберн
Комментарии
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Политика
МВФ рассказал о программе помощи Украине по коронавирусу
Международный валютный фонд (МВФ) в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на 1,5 года, призванную бороться с последствиями пандемии коронавируса, сообщил в ходе регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь фонда Джерри Райс.
РИА Новости 10:12
Политика
Надежная работа транспорта является стратегической задачей — Путин
Надежное транспортное сообщение внутри России является стратегической задачей, заявил президент России Владимир Путин 7 мая на совещании по развитию транспорта.
ИА Красная Весна 10:26
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
Фигурное катание
Фигуристка Трусова перешла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова ушла из команды Этери Тутберидзе и будет работать с Евгением Плющенко.
Bobsoccer вчера в 09:28
Общество
Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Политика
Свою версию Второй мировой войны изложил Пентагон
Цензуры.Нет 03:36
Общество
Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа.
РБК вчера в 09:20
Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщают экстренные службы.
РИА Новости 10:36
Политика
Украина запланировала вернуть Донбасс до конца года
Украинские власти запланировали добиться мира в Донбассе и вернуть неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей до конца текущего года.
Lenta.ru 07:43
Здоровье
В Мордовии умерли два медработника с коронавирусом
Двое медработников – медсестра и санитарка, у которых был диагностирован коронавирус, умерли в Мордовии, заявил министр здравоохранения региона Олег Маркин.
РИА Новости 09:45
Общество
Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
С 12 мая в столице возобновляется работа всех строительных и промышленных предприятий.
Информационный центр Правительства Москвы 09:57
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон заявили о расставании
О причинах разрыва Кары и Эшли не уточняется, однако известно, что в начале периода пандемии девушки самоизолировались вместе, поэтому фанаты предполагают, что именно длительный совместный досуг разрушил их союз.
Uznayvse.ru 07:59
Политика
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
Экономика
Китай может продать часть госдолга США, обвалив курс доллара
Даже если власти КНР примут решение избавиться от всего госдолга США, ФРС облигации быстро скупит и после резкого краткосрочного взлета процентные ставки по ним придут в норму, уверены эксперты.
Экономика сегодня 08:47
Общество
Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
Происшествия
Коронавирус выявили у сотрудника городской управы Калуги
Коронавирусная инфекция подтверждена у сотрудника городской управы Калуги, сообщил журналистам исполняющий обязанности городского главы Дмитрий Денисов.
ТАСС 11:11
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Кино
Создатель «Черного зеркала» не собирается работать над шестым сезоном
Интересно, что ранее, по завершении пятого сезона, Брукер дал понять, что он намерен и дальше развивать «Черное зеркало», рассматривая для этого разные форматы, включая спин-оффы и новые интерактивные эпизоды вслед за «Брандашмыгом».
Popcornnews.ru 06:20
Общество
В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва 05:29
Футбол
В Германии возобновят игры Бундеслиги
"Со второй половины мая можно будет вести игры с соблюдением правил гигиены", - приводит слова Меркель "Интерфакс" До этого заявления, канцлер объявила, что Германия прошла первый этап пандемия коронавируса.
ТК Звезда вчера в 12:51
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Экономика
После снятия ограничений товары и услуги подорожают
По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива 08:10
Хоккей
КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.
Lenta.ru 03:49
Политика
Первый канал отреагировал на лишение аккредитации в Белоруссии
Министерство иностранных дел Белоруссии в среду лишило аккредитации съемочную группу Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Интерфакс вчера в 16:26
Общество
Власти Кубани представят план выхода из карантина 12 мая
Как проинформировала глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на следующем заседании оперативного штаба 12 мая будет предложен дифференцированный выход из режима карантина.
Деловая газета. Юг 08:04
Игры
В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption
CyberSport.ru вчера в 11:34
Общество
Организаторы проекта «Имена героев» извинились за фотографию Гитлера
Челябинск, 7 мая 2020, 17:04 — REGNUM В Челябинске представители торгово-развлекательного комплекса «Космос» извинились за фотографию Адольфа Гитлера, которая была опубликована вместе с историей о якобы воевавшем ветеране Великой Отечественной войны.
REGNUM 10:04