Энергетика
КоммерсантъБелоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу
Правительство Белоруссии рассчитывает договориться о долгосрочных контрактах на поставку нефти, альтернативной российской, сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой. По его словам, поставки нефти из США в Белоруссию возможны через Польшу.
Читать в источнике
Оценить63
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
Комментарии
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлили
Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 31 мая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
Lenta.ru 16:40
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Экономика
МВФ предложил Украине новую краткосрочную кредитную программу
Минфин Украины сообщает, что Мировой валютный фонд (МВФ) в связи с пандемией коронавируса и общей экономической неопределенностью предлагает Украине вариант сотрудничества по короткой программе кредитования stand-by (кредит для определенных, согласованных с МВФ целей; банк резервирует к установленному сроку оговоренную сумму, а клиент использует её частично или полностью прим — «Ленты.ру»).
Lenta.ru 15:37
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
РИА Новости 08:13
Игры
Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog совместно с компанией Sony Interactive Entertainment презентовали новый трейлер игры "Одни из нас: Часть 2" (The Last of Us Part II), видео ниже.
МонаВиста вчера в 12:44
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Решетников: в России предоставили отсрочки по налогам на 217 млрд рублей Президент также исключил из состава рабочей группы замглавы исполнительного комитета движения "Народный фронт за Россию" (ОНФ) Ирину Смирнову.
Право.ру вчера в 12:39
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Футбол
В Испании назвали причину визита Абидаля в Москву
Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что Абидаль дважды прилетал в Москву просматривать для «Барселоны» полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
Спорт-Экспресс 10:28
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Экономика
Назван самый обедневший человек мира
Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 09:49
Политика
Задержанные в Венесуэле американцы планировали похищение Мадуро
ИА Красная Весна вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец 06:36
Происшествия
Потомственный математик пять дней пролежал с трупом матери в Москве
Мужчина сжимал в объятиях труп матери, которая лежала у него на груди. Судя по всему, женщина скончалась около пяти дней назад.
Московский Комсомолец 11:20
Общество
Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице.
Газета.Ru 10:39
Общество
Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами
Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые.
Ведомости 08:51
Футбол
Радимов назвал максимумом Соболева скамейку запасных «Спартака»
«Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди!», — написал Радимов в «твиттере».
ProstoProSport 14:25
Кино
Появились новые фотографии со съёмок сиквелов «Аватаров»
В официальном Twitter-аккаунте «Аватаров» опубликовали пару новых фотографий со съёмок продолжений фантастической ленты Джеймса Кэмерона.
Игромания.ру 08:03
Политика
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости 15:44
Здоровье
Ещё 5 медработников заразились коронавирусом в Ивановской области
В числе новых выявленных носителей коронавируса есть медицинские работники.
Кстати.News 07:03
Культура
Сценарист «Ривердейла» рассказал о финале 4 сезона
Popcornnews.ru 05:00
Происшествия
Очередь из скорых выстроилась у детского отделения поликлиники в Красносельском районе. Её перепрофилировали под диагностику коронавируса
Фонтанка.Ру 12:15
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
Общество
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
Коммерсантъ 16:07
Хоккей
«Трактор» подписал контракт с защитником минского «Динамо» Евенко
Челябинский «Трактор» пополнил состав белорусским защитником Олегом Евенко. Контракт с ним рассчитан на один сезон.
Правда УрФО 16:03
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru вчера в 15:44
Общество
Ъ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве
После снятия карантинных мер в Москве может открыться только половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров.
РИА Новости 01:56