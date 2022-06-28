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Белоруссия решила погашать евробонды собственными рублями

Обслуживать внешние долги Белоруссия будет в своей национальной валюте.
РБК
Постановление было принято кабинетом министров совместно с Нацбанком.
Lenta.ru
Расчеты будут осуществляться по курсу Нацбанка на дату платежа, передает БелТА
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Профиль
Однако накануне рейтинговое агентство Moody’s заявило, что РФ допустила дефолт по внешним долговым обязательствам.
БИЗНЕС Online

Подробнее о событии

Белоруссия решила погашать евробонды собственными рублями
РБК15:17
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