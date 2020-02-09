с чего всё началось

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой. По его словам, Минску не нужны особые условия.

Авто КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.

Общество Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы» Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.

Происшествия В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети» На железнодорожном вокзале в Пензе полицейские задержали активистов, которые собирались вернуться в Москву после оглашения приговора фигурантам дела «Сети», сообщили «МБХ-медиа» и несколько Telegram-каналов.

Экономика В Минпромторге рассказали о запасах товаров из Китая Российских запасов товаров легкой промышленности, сделанных в связи с ограничением ряда поставок текстиля и автозапчастей из Китая, должно хватить до начала марта, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".

Технологии Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета» Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.

Общество Минтранс подготовит предложения по плоским тарифам «Аэрофлота» Минтранс РФ вместе с Минвостокразвития РФ готовит предложения по модернизации плоских тарифов, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик.

Политика Кремль назвал Козака куратором по Украине Пресс-секретарь положительно ответил на вопрос журналистов, можно ли назвать Козака главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.

Здоровье Онколог назвал способный вызвать рак продукт Онколог Андрей Пылев предупредил, что чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.

Экономика Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.

Политика Экс-президенты России могут получить пожизненный статус сенаторов В Госдуме предложили поправки к президентскому законопроекту о внесении изменений в Конституцию, согласно которым бывшие президенты России получат право становиться членами Совета Федерации пожизненно после окончания срока своих президентских полномочий.

Политика Махмуд Аббас выступил вхолостую По словам президента Аббаса, любая сделка должна основываться на резолюциях Совбеза ООН, которые предполагают отход Израиля к границам, существовавшим до 1967 года, в том числе раздел Иерусалима и право палестинских беженцев на возвращение в Палестину.

Политика Посольство России в Германии ответило на статью посла Польши о войне Слова посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского о "наибольшей выгоде" Советского Союза от "окончания войны" против нацистской Германии и о внесении западными союзниками решающего вклада в разгром Третьего рейха стали примером исторического ревизионизма в русле установок Варшавы на фальсификацию истории, заявили во вторник в посольстве России в Германии.

Гаджеты Samsung представила новые смартфоны Galaxy Южнокорейская компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Презентацию транслировал YouTube-канал производителя.

Происшествия В Москве задержан «гостиничный насильник» По данным СК, в августе прошлого года мужчина познакомился с девушкой в соцсетях, пригласил ее на встречу в холл гостиницы и затем обманом заманил в комнату.