с чего всё началось

Крутой заявил: Москва «согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», передает агентство БелТА. Он добавил, что Минску «не нужно никаких специальных эксклюзивных условий».

Белоруссия решила покупать нефть у России по мировым ценам

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