Минэнерго США чуть понизило прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 и 2022 годах

Минэнерго США чуть понизило прогноз по спросу на нефть в мире на 2021 год — до 96,9 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — до 100,5 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.