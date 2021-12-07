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Белоруссия с 1 января в ответ на санкции введет продэмбарго на товары из США и ЕС

Власти Белоруссии с 1 января в ответ на санкции введут продовольственное эмбарго на ряд товаров из Евросоюза, США и других стран.
РБК
В перечне запрещенных к ввозу товаров в том числе свинина, мясо крупного рогатого скота, ряд субпродуктов, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и орехи, кондитерские изделия и соль.
Коммерсантъ
Постановление не коснется товаров, ввозимых Белоруссией для личного потребления, а также, к примеру, предназначенных для детского питания и ряда других позиций критического импорта.
Коммерсантъ
2 декабря ЕС, Великобритания, США и Канада ввели очередные санкции против Белоруссии.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Белоруссия в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго
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