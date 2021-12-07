Владельцы каналов и групп в Telegram теперь смогут запретить пользователям пересылать сообщения, делать скриншоты, а также сохранять фото и видео, опубликованные в каналах, сообщается на сайте мессенджера.
Минэнерго США чуть понизило прогноз по спросу на нефть в мире на 2021 год — до 96,9 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — до 100,5 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.
В публикации американского издания American Conservative сообщается о призывах реабилитировать «тех, кого привлекают несовершеннолетние», которые звучат из университетов Соединенных Штатов, передает solenka.info.