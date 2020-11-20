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Центральная Служба Новостей
Центральная Служба Новостей

Белоруссия с 2021 года повысит для России тарифы на транзит нефти

Центральная Служба Новостей
Экономика сегодня
Евразия Daily
НТВ
Anews
News.ru
Новый Калининград.Ru
Ruposters.ru
ФАН
Lenta.ru
Отмечается, что Минск уже уведомил об этом Москву Источник издания «Интерфакс» рассказал, что Белоруссия уведомила российскую сторону о том, что со следующего года Минск намерен повысить тариф на транзит жидких углеводородов из РФ.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Белоруссия предупредила РФ о повышении тарифа на транзит нефти в 2021г

Белоруссия уведомила российскую сторону о намерении в 2021 году повысить тариф на транзит нефти из РФ. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, близкий к переговорам по определению индикативного баланса поставок российской нефти на белорусские НПЗ.
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