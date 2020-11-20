Отмечается, что Минск уже уведомил об этом Москву Источник издания «Интерфакс» рассказал, что Белоруссия уведомила российскую сторону о том, что со следующего года Минск намерен повысить тариф на транзит жидких углеводородов из РФ.

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