Белоруссия с 2021 года повысит для России тарифы на транзит нефти
Отмечается, что Минск уже уведомил об этом Москву Источник издания «Интерфакс» рассказал, что Белоруссия уведомила российскую сторону о том, что со следующего года Минск намерен повысить тариф на транзит жидких углеводородов из РФ.В источнике
С чего всё началось
Белоруссия предупредила РФ о повышении тарифа на транзит нефти в 2021г
Белоруссия уведомила российскую сторону о намерении в 2021 году повысить тариф на транзит нефти из РФ. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, близкий к переговорам по определению индикативного баланса поставок российской нефти на белорусские НПЗ.
Интерфакс08:42
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