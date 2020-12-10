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C 20 декабря белорусский наземные границы будут закрыты на выезд. Совет министров республики принял такое решение из-за распространения коронавируса. В постановлении не говорится, на какой срок вводится запрет.

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