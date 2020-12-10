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BFM.ru
BFM.ru

Белоруссия с 20 декабря закрывает наземные границы на выезд из-за COVID-19

C 20 декабря белорусский наземные границы будут закрыты на выезд. Совет министров республики принял такое решение из-за распространения коронавируса. В постановлении не говорится, на какой срок вводится запрет.В источнике
С чего всё началось
«Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из республики гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», — говорится в документе
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Газета.Ru

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