Экономика

Газета.RuГазета.RuБелоруссия считает Россию основным рынком сбыта продовольствия

Россия является основным рынком для поставок белорусской сельскохозяйственной продукции, заявил вице-премьер Белоруссии Александр Субботин.
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 телеканал "Беларусь 1", заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин анонсировал планы по закреплению национальных производителей сельскохозяйственной продукции на продовольственном рынке России после выхода из кризиса, вызванного коронавирусом.
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Белоруссия намерена закрепиться на продовольственном рынке России

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Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
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