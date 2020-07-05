с чего всё началось

Происшествия В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер. 914

Экономика Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России В 2018 году первое место по количеству новых ПИИ в России неожиданно заняли США, однако по итогам 2019 года откатились на четвертую позицию. 6

Общество ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира. 614

Гаджеты Apple спрашивает пользователей iPhone о штатном зарядном устройстве Недавно стало известно, что компания Apple начала рассылать пользователям iPhone опрос о том, как пользователи смартфонов используют зарядное устройство, которое входит в комплект поставки телефонов. 13

Происшествия У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы "Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", — говорится в телеграм-канале департамента. 84

Наука Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых Сделать выводы о внешнем виде ос, возраст которых равен 99 миллионам лет, позволила просветка с помощью микроскопа трех десятков кусочков янтаря, который относится к меловому периоду. 21

Авто 160-тонный конкурент БелАЗа имеет 20 колес Использование обычных колес вместо покрышек, имеющих сверхбольшие размеры, предоставило возможность самосвалу, который загружен до 160 тонн, преодолевать на скорости в 60 км/час расстояние, превышающее в 4 раза то, которое проезжают обычные самосвалы. 1

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 1

Космос В ЮАР астроном-любитель обнаружил новый конвективный шторм на Юпитере Клайд Фостер из Астрономического общества ЮАР 31 мая с помощью телескопа разглядел на Юпитере богатый метаном конвективный шторм.

Кино Создатели «Нарков» снимут нового «Призрака оперы» Студия, снявшая для потокового сервиса Netflix сериал "Нарки", приступила к работе над состоящим из шести частей мини-сериалом "Призрак оперы".

Религия Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами. 344