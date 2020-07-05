Экономика
Газета.RuБелоруссия считает Россию основным рынком сбыта продовольствия
Россия является основным рынком для поставок белорусской сельскохозяйственной продукции, заявил вице-премьер Белоруссии Александр Субботин.
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал "Беларусь 1", заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин анонсировал планы по закреплению национальных производителей сельскохозяйственной продукции на продовольственном рынке России после выхода из кризиса, вызванного коронавирусом.Московский Комсомолец16:39
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Футбол
«Уфа» поздравила «Зенит» с завоеванием чемпионства
Официальный твиттер «Уфы» поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.
Sport24.ru 15:57
Происшествия
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер.
РИА Новости 10:26
Общество
Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР
Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня 02:44
Армия и оружие
Боевики обстреляли населенные пункты в Алеппо и Идлибе
Газета.Ru вчера в 17:52
Экономика
Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России
В 2018 году первое место по количеству новых ПИИ в России неожиданно заняли США, однако по итогам 2019 года откатились на четвертую позицию.
РБК 17:00
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM 15:51
Шоу-бизнес
Актер Павел Прилучный познакомил детей с Мирославой Карпович
Роман актера Павла Прилучного и звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович набирает обороты, сообщают СМИ.
iReactor 08:25
Авто
Опубликованы впервые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
ToDay News Ufa 00:33
Гаджеты
Apple спрашивает пользователей iPhone о штатном зарядном устройстве
Недавно стало известно, что компания Apple начала рассылать пользователям iPhone опрос о том, как пользователи смартфонов используют зарядное устройство, которое входит в комплект поставки телефонов.
ToDay News Ufa 10:09
Общество
«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне
Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com вчера в 06:33
Происшествия
У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы
"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", — говорится в телеграм-канале департамента.
РИА Новости 13:40
Наука
Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых
Сделать выводы о внешнем виде ос, возраст которых равен 99 миллионам лет, позволила просветка с помощью микроскопа трех десятков кусочков янтаря, который относится к меловому периоду.
Live24 02 июля в 10:20
Общество
Британский ученый опроверг теорию о создании коронавируса в Ухане
Коронавирус, скорее всего, не был создан в лабораториях китайского Уханя, а находился в природе задолго до своей активизации.
Известия 14:27
Авто
160-тонный конкурент БелАЗа имеет 20 колес
Использование обычных колес вместо покрышек, имеющих сверхбольшие размеры, предоставило возможность самосвалу, который загружен до 160 тонн, преодолевать на скорости в 60 км/час расстояние, превышающее в 4 раза то, которое проезжают обычные самосвалы.
Car.ru 14:07
Здоровье
Медики назвали помогающую восстановить печень после алкоголя диету
Восстановить печень после воздействия алкоголя помогут также регулярные физические нагрузки и отказ от никотина.
Evo-rus.com 03 июля в 04:50
Энергетика
Новости кризиса 5 июля. Налоговый вычет увеличат, россияне получат новые субсидии, но заплатят за строительство дорог
Ситуация в России В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке недвижимости в два раза.
URA.Ru 00:00
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Космос
В ЮАР астроном-любитель обнаружил новый конвективный шторм на Юпитере
Клайд Фостер из Астрономического общества ЮАР 31 мая с помощью телескопа разглядел на Юпитере богатый метаном конвективный шторм.
News.ru вчера в 13:28
Общество
The Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет
В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times.
Газета.Ru 02:29
Шоу-бизнес
Александр Петров впервые показал свою старшую сестру
Подписчики пришли в восторг, отметив, что брат и сестра действительно очень похожи.
КМВ Новости 07:47
Футбол
Тедеско недоволен, что игроки «Спартака» получают много карточек
Спорт-Экспресс вчера в 14:20
Кино
Создатели «Нарков» снимут нового «Призрака оперы»
Студия, снявшая для потокового сервиса Netflix сериал "Нарки", приступила к работе над состоящим из шести частей мини-сериалом "Призрак оперы".
Kinonews.ru 14:26
Религия
Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения
Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM вчера в 13:05
Технологии
Голландия, Франция и другие страны, которые пересняли сериал Scam
Проблемы норвежских старшеклассников были заменены на проблемы немецких, а создатели сериала считают, что это поможет людям с любой страны ближе понять культуру и обычаи других стран.
SM News 04:15
Шоу-бизнес
Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
Директор Ларисы Долиной Илья Спицын прокомментировал в беседе с РЕН ТВ критику певицы в Сети из-за ее заявлений о нарушении ПДД.
РИА Новости 17:49
Армия и оружие
Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости 17:04
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38