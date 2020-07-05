Экономика
Газета.RuБелоруссия считает Россию основным рынком сбыта продовольствия
Россия является основным рынком для поставок белорусской сельскохозяйственной продукции, заявил вице-премьер Белоруссии Александр Субботин.
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Общество
Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР
Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня вчера в 02:44
Политика
Киев заявил о консолидации по Донбассу с Германией и Францией
В Киеве подвели итоги состоявшейся в пятницу в Берлине встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» по Донбассу.
Аргументы и Факты 04 июля в 04:51
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Здоровье
Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы
По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения, — рассказали в Министерстве здравоохранения края.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
РБК вчера в 20:19
Общество
Летние кафе откроют в Новосибирской области
Губернатор области Андрей Травников отметил, что принял решение о возобновлении работы летних веранд на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.
Газета.Ru 00:56
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
Шоу-бизнес
Перенёсший трепанацию черепа Борис Корчевников показал фото из роддома
News.ru вчера в 16:03
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
РИА Новости вчера в 17:04
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия 04 июля в 21:16
Здоровье
В Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой
В Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой.
МИР 24 вчера в 14:20
Общество
Семьям с детьми до 16 лет в июле выплатят 10 тыс. рублей
Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу Президента РФ.
Камская новь (Кама ягы) вчера в 02:35
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости вчера в 15:29
Политика
Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского
Правительство Великобритании объявит в понедельник, 6 июля, имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека.
Lenta.ru вчера в 22:49
Политика
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
Футбол
«Барселона» обыграла «Вильярреал» в 34-м туре Примеры
В рамках 34-го тура испанской Примеры «Барселона» на выезде обыграла «Вильярреал».
RT на русском вчера в 17:54
Наука
В Японии разрабатывают устройства для общения людей и животных
Страна Советов on-line 04 июля в 15:58
Политика
Зеленский заявил, что не простит Турчинову «сдачу» Крыма в 2014 году
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны не простят руководству государства "сдачу" Крыма в 2014 году.
Московский Комсомолец 00:51
Общество
Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ
Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
Происшествия
В Австрии задержан второй подозреваемый в убийстве чеченского блогера
Второго подозреваемого в убийстве чеченского блогера задержали в Австрии.
Pravda.Ru вчера в 10:10
Общество
Амурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку
Единый госэкзамен по русскому языку сегодня сдали амурские выпускники.
Вести.Ru 00:31
Футбол
«Оренбург» сыграет с «Рубином», на матч полетело 17 футболистов
Пресс-служба РПЛ сообщила, что матч 26-го тура между «Рубином» и «Оренбургом» состоится в назначенный срок.
Спорт день за днем вчера в 06:11
Энергетика
Получили даже больше: поляки стрясли с «Газпрома» огромную сумму
Есть ли шанс вернуть деньги — в материале РИА Новости. Больше, чем хотели О выигранном у "Газпрома" деле поляки объявили еще в конце марта.
РИА Новости 04 июля в 01:00
Футбол
Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу
Спорт-Экспресс вчера в 11:46