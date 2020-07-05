Экономика

Газета.RuГазета.RuБелоруссия считает Россию основным рынком сбыта продовольствия

Россия является основным рынком для поставок белорусской сельскохозяйственной продукции, заявил вице-премьер Белоруссии Александр Субботин.
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Белоруссия пытается закрепиться на продовольственном рынке РФ

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В Белоруссии назвали Россию главным рынком сбыта продуктов

RT на русскомвчера в 16:09
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Происшествия

Два человека погибли при столкновении двух самолетов над озером в США

Интерфакс 00:23
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Общество

Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР

Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня вчера в 02:44
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Политика

Киев заявил о консолидации по Донбассу с Германией и Францией

В Киеве подвели итоги состоявшейся в пятницу в Берлине встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» по Донбассу.
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

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Известия 00:01
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Здоровье

Минздрав отправил в отставку главврача Уярской районной больницы

По итогам выезда министерством здравоохранения принята отставка главного врача, назначен исполняющий обязанности руководителя учреждения, — рассказали в Министерстве здравоохранения края.
7 канал Красноярск вчера в 23:45
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Происшествия

При жесткой посадке вертолета в Ростовской области погиб человек

РБК 00:35
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Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

В Банке России газете пояснили, что водительские права выбрали потому, что этот вид удостоверения есть у многих россиян и проверить их данные можно при помощи информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти.
РБК вчера в 20:19
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Общество

Летние кафе откроют в Новосибирской области

Губернатор области Андрей Травников отметил, что принял решение о возобновлении работы летних веранд на фоне стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.
Газета.Ru 00:56
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Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 03 июля в 15:43
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Шоу-бизнес

Перенёсший трепанацию черепа Борис Корчевников показал фото из роддома

News.ru вчера в 16:03
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

РИА Новости вчера в 17:04
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru вчера в 11:14
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия 04 июля в 21:16
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Здоровье

В Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой

В Монголии зарегистрировали два случая заболевания бубонной чумой.
МИР 24 вчера в 14:20
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Общество

Семьям с детьми до 16 лет в июле выплатят 10 тыс. рублей

Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу Президента РФ.
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Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
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Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

РИА Новости вчера в 15:29
Политика

Лондон введет санкции против россиян по делу Магнитского

Правительство Великобритании объявит в понедельник, 6 июля, имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушения прав человека.
Lenta.ru вчера в 22:49
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Политика

Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины

Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
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Футбол

«Барселона» обыграла «Вильярреал» в 34-м туре Примеры

В рамках 34-го тура испанской Примеры «Барселона» на выезде обыграла «Вильярреал».
RT на русском вчера в 17:54
Наука

В Японии разрабатывают устройства для общения людей и животных

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Политика

Зеленский заявил, что не простит Турчинову «сдачу» Крыма в 2014 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны не простят руководству государства "сдачу" Крыма в 2014 году.
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Общество

Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ

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Якутия 24 вчера в 03:16
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Происшествия

В Австрии задержан второй подозреваемый в убийстве чеченского блогера

Второго подозреваемого в убийстве чеченского блогера задержали в Австрии.
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Общество

Амурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку

Единый госэкзамен по русскому языку сегодня сдали амурские выпускники.
Вести.Ru 00:31
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Футбол

«Оренбург» сыграет с «Рубином», на матч полетело 17 футболистов

Пресс-служба РПЛ сообщила, что матч 26-го тура между «Рубином» и «Оренбургом» состоится в назначенный срок.
Спорт день за днем вчера в 06:11
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Энергетика

Получили даже больше: поляки стрясли с «Газпрома» огромную сумму

Есть ли шанс вернуть деньги — в материале РИА Новости. Больше, чем хотели О выигранном у "Газпрома" деле поляки объявили еще в конце марта.
РИА Новости 04 июля в 01:00
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Футбол

Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу

Спорт-Экспресс вчера в 11:46
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