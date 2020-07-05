с чего всё началось

Общество Петербургские писатели выступили в защиту журналистки Прокопьевой Члены петербургского ПЕН-клуба, который объединяет писателей и поэтов, написали открытое письмо в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой. 13

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 1

Экономика Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России В 2018 году первое место по количеству новых ПИИ в России неожиданно заняли США, однако по итогам 2019 года откатились на четвертую позицию. 1

Общество ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира. 534

Общество Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК. 567

Экономика Экономист допустил массовое банкротство граждан РФ осенью По словам специалиста, в России складывается такая ситуация, когда у населения средств нет, а кредитно-финансовые организации навязывают клиентам реструктуризацию вместо кредитных каникул. 28

Общество В Москве умерли 22 пациента с коронавирусом За прошедшие сутки в столице скончались еще 22 пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. 1K

Армия и оружие ВМФ в 2020 году получит около 40 кораблей и судов Около 40 кораблей и судов различных класса войдут в состав ВМФ в 2020 году, рассказал в понедельник главком Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов.

Футбол Орлов: столица переехала в Санкт-Петербург после чемпионства «Зенита» Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» в чемпионате России заявил, что столица России переехала из Москвы в Санкт-Петербург.

Здоровье Врачи объяснили, как определить болезнь по языку Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Daily Mail, стоматологи отмечают, что белый налет на языке может обуславливаться нарушением гигиены ротовой полости, курением или частым употреблением алкоголя. 5

Авто Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель Внутри обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит имя на LADA Niva, появится новая панель приборов. 163

Экономика В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья "В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру. 1,5K

Политика Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре". 510