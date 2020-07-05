Экономика

Газета.RuГазета.RuБелоруссия считает Россию основным рынком сбыта продовольствия

Россия является основным рынком для поставок белорусской сельскохозяйственной продукции, заявил вице-премьер Белоруссии Александр Субботин.
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 телеканал "Беларусь 1", заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин анонсировал планы по закреплению национальных производителей сельскохозяйственной продукции на продовольственном рынке России после выхода из кризиса, вызванного коронавирусом.
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
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В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая.
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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
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В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
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