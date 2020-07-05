Экономика
Газета.RuБелоруссия считает Россию основным рынком сбыта продовольствия
Россия является основным рынком для поставок белорусской сельскохозяйственной продукции, заявил вице-премьер Белоруссии Александр Субботин.
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал "Беларусь 1", заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин анонсировал планы по закреплению национальных производителей сельскохозяйственной продукции на продовольственном рынке России после выхода из кризиса, вызванного коронавирусом.Московский Комсомолец16:39
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Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости 15:29
Общество
Петербургские писатели выступили в защиту журналистки Прокопьевой
Члены петербургского ПЕН-клуба, который объединяет писателей и поэтов, написали открытое письмо в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой.
Коммерсантъ 13:47
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия 17:12
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
Энергетика
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
РИА Новости 01:00
Экономика
Аналитики зафиксировали резкое сокращение инвестпроектов США в России
В 2018 году первое место по количеству новых ПИИ в России неожиданно заняли США, однако по итогам 2019 года откатились на четвертую позицию.
РБК 17:00
Финансы
Курс рубля обновил минимум с мая
В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая.
Коммерсантъ 03 июля в 20:55
Армия и оружие
Израильская авиация ударила по объектам ХАМАС в секторе Газа
Израильская авиация ударила по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.
RT на русском 16:49
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM 15:51
Общество
Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ
Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 03:16
Экономика
Экономист допустил массовое банкротство граждан РФ осенью
По словам специалиста, в России складывается такая ситуация, когда у населения средств нет, а кредитно-финансовые организации навязывают клиентам реструктуризацию вместо кредитных каникул.
Evo-rus.com 13:53
Общество
В Москве умерли 22 пациента с коронавирусом
За прошедшие сутки в столице скончались еще 22 пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 16:43
Футбол
Тедеско недоволен, что игроки «Спартака» получают много карточек
Спорт-Экспресс вчера в 14:20
Армия и оружие
ВМФ в 2020 году получит около 40 кораблей и судов
Около 40 кораблей и судов различных класса войдут в состав ВМФ в 2020 году, рассказал в понедельник главком Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов.
РИА Новости 17:09
Общество
Яхту-ледокол Олега Тинькова за €100 млн спустили на воду в Нидерландах
В нидерландском городе Флиссинген спустили на воду первую в миру частную яхту-ледокол.
Секрет фирмы 10:03
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату
RT на русском 16:25
Футбол
Орлов: столица переехала в Санкт-Петербург после чемпионства «Зенита»
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» в чемпионате России заявил, что столица России переехала из Москвы в Санкт-Петербург.
Metaratings 16:57
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
Здоровье
Назван способный нормализовать давление у гипертоников сок
Британские специалисты рассказали, как можно нормализовать давление у людей, страдающих гипертонией.
Газета DAILY 15:51
Транспорт
Новый платный участок трассы М-4 «Дон» открыли в Воронежской области
В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
Обозреватель Врн вчера в 11:43
Наука
Опубликованы научные факты о щекотке
Rusargument вчера в 17:29
Здоровье
Врачи объяснили, как определить болезнь по языку
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Daily Mail, стоматологи отмечают, что белый налет на языке может обуславливаться нарушением гигиены ротовой полости, курением или частым употреблением алкоголя.
ToDay News Ufa 11:37
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель
Внутри обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит имя на LADA Niva, появится новая панель приборов.
SpeedMe вчера в 08:58
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru вчера в 08:42
Политика
Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю
Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru 07:45
Авто
Новый Lamborghini представят на следующей неделе
Lamborghini на следующей неделе представит свою новую загадочную модель.
Деловое.ТВ 15:01
Шоу-бизнес
Родившую первенца Эллу Суханову выписали из роддома
1 июля этого года экс-участница проекта «Дом-2» Элла Суханова впервые стала мамой.
Bimru.ru 12:12