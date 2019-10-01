Ранее в интервью газете «Коммерсант» министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Белоруссии разместить у себя российскую базу является «неприятным эпизодом». Но главным, по словам российского министра, является то, что в Минске подтверждают союзнический характер отношений с Москвой.

с чего всё началось

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет таких союзнических договорённостей, как с Белоруссией. Отвечая на вопрос о реакции Москвы на отказ Минска размещать на своей территории российскую военную базу, Лавров сказал: это — «неприятный эпизод».

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