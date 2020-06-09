Энергетика
КоммерсантъБелоруссия настаивает на пересмотре цен на газ из России
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ, сообщило Минэнерго Белоруссии по итогам переговоров сторон. Ранее министр энергетики России Александр Новак заявлял, что пересмотра цены на газ для Белоруссии не предполагается.
Читать в источнике
Оценить826
с чего всё началось
«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба российского ведомства.Известия09 июня в 10:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 05:53, Ашберн
Происшествия
Росгвардия наказала угрожавшего подбросить наркотики сотрудника
11 июня в Сети появилось видео, на котором приехавший на вызов сотрудник Росгвардии угрожает подбросить наркотики мужчине, который слишком громко слушал музыку дома.
РБК 05:10
Экономика
Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%
Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
REGNUM 08 июня в 11:34
Происшествия
«Норникель» привел доказательства своевременного информирования об аварии
«Норильский никель», крупнейшим акционером и президентом которого является Владимир Потанин, направил инвесторам презентацию (с ней ознакомился РБК) — в документе компания изложила свои доказательства своевременного информирования экстренных служб об аварии на ТЭЦ-3 29 мая.
РБК 05:32
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Политика
Республиканцы предложили ввести новые жесткие санкции против России
РФ предлагают признать "государством-спонсором терроризма" и ввести ограничения против нефтегазовых проектов, российского суверенного долга и "подконтрольных лиц России" в других странах.
Деловое.ТВ 01:34
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала шпагат верхом на лошади
Анастасия Волочкова села на шпагат верхом на лошади. Снимок она выложила на личной странице в Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 11:23
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Общество
Финляндия продлит ограничения на въезд из России
Власти Финляндии сняли ограничения с осуществления туристических поездок с рядом близлежащих государств.
Городовой 05:11
Кино
Назван самый ценный супергерой киновселенной Marvel
Назван самый ценный супергерой киновселенной Marvel.
Lenta.ru вчера в 11:21
Происшествия
Силовики пришли с обысками к экс-руководителям Аграрного университета
Утром 11 июня оперативники ФСБ пришли с обысками к недавно уволенным руководителям Аграрного университета и предпринимателям в Пушкине, сообщает 47news.
МР7.ру 04:37
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
Газета.Ru 04:42
Общество
Городские власти и бизнес выделят москвичам сертификаты на покупки на 10 млрд рублей
По словам Немерюка, аналогичные акции проводятся во многих странах мира и направлены на стимулирование восстановления сферы услуг и торговли после спада из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс 04:07
Шоу-бизнес
Арина Шарапова рассказала о «второй» жизни Михаила Ефремова
Говоря об актерской среде в целом, Шарапова сказала, что артисты имеют вторую жизнь, о которой многие даже не подозревают.
Shraibikus News вчера в 15:58
Общество
ПФР начал выплаты взявшим на проживание детей, инвалидов и престарелых
Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
ТАСС 09 июня в 05:13
Общество
На скандального отца Сергия подали в суд за фейк о коронавирусе
Уральский меридиан 02:08
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM вчера в 06:57
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Кино
Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
REGNUM вчера в 07:30
Космос
Источник токсичного бензола ищут в российском модуле МКС
В Российском модуле «Звезда» на Международной космической станции установили прибор для оценки качества воздуха.
Вечерняя Москва вчера в 23:40
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу банды главного киллера России
Адвокат Эдуард Гладилин задержан в подмосковных Мытищах по подозрению в похищении сына Константина Скрыпника, который проходит свидетелем по делу банды главного киллера России Аслана Гагиева (Джако).
Lenta.ru вчера в 23:21
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
Армия и оружие
Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии
На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
Общество
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции до 12 июля
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 12 июля. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.
RT на русском 05:27
Политика
В Крыму назвали глупым призыв Климкина отобрать полуостров
Днем ранее Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров.
Известия 02:42
Футбол
«Химки» пока не могут договориться с бизнесменом Ломакиным
По информации «СЭ», Минспорта Московской области пока не может договориться с бизнесменом Сергеем Ломакиным о передаче ему футбольного клуба «Химки».
Спорт-Экспресс вчера в 13:07
Армия и оружие
В Китае высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии
В Китае очень высоко оценили испытания «Арматы» в Сирии.
Evo-rus.com 04:04
Здоровье
Вирусолог из Италии оценил вероятность второй волны коронавируса
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что во всём мире за последние сутки зафиксировано 105,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных достигло 7,15 млн человек.
REGNUM вчера в 22:54