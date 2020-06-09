Энергетика
Телеканал 360°Белоруссия снова попросила пересмотра цен на российский газ
Белоруссия продолжает настаивать на снижении цены на российский газ до «корректного и справедливого уровня». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.
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с чего всё началось
«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба российского ведомства.Известия09 июня в 10:40
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Кино
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере
Российская газета вчера в 12:35
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Общество
Музеи России откроют парковые пространства для посетителей с 16 июня
«Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ о возобновлении с 16 июня работы открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в ведении Минкультуры России», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 03:34
Армия и оружие
США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски
В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски.
Evo-rus.com 02:30
Общество
«Фонтанка»: В больницах Петербурга не хватает свободных мест
В больницах Петербурга не хватает свободных мест, - пишет интернет-издание "Фонтанка".
Эхо Москвы 04:31
Авто
«АвтоВАЗ» отложил переход на четырёхдневную рабочую неделю
Автоновости дня вчера в 08:16
Технологии
Клиенты Segmento смогут использовать данные об аудитории Ozon для рекламных кампаний
Олег Дорожок, директор по маркетингу и монетизации Ozon: Ozon более двух лет активно развивает направление data-driven маркетинга и таргетирования на основе собственных данных, что позволяет показывать рекламные сообщения только тем пользователям, для которых предложение может быть интересно — а значит, и сделать рекламу более эффективной.
Sostav.ru 05:00
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:26
Игры
Стала известна возможная дата релиза ремейка XIII
Ремейк XIII может выйти 10 ноября 2020 года. Эта дата появилось на сайте испанского подразделения магазина Amazon.
CyberSport.ru 03:17
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 12 июля
Власти Красноярского края продлили режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
ТАСС 02:22
Происшествия
В Белгазпромбанке проходят обыски
Обыск проходит в Белгазпромбанке, экс-глава которого Виктор Бабарико решил баллотироваться на пост президента Белоруссии.
BFM.ru 05:07
Происшествия
В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин
В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 500 тыс
Число выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом в РФ составило 8 779, общее число заразившихся достигло 502 436.
ТАСС 03:36
Происшествия
Задержан ряд руководителей ТЭЦ по делу о разливе топлива в Норильске
RT на русском вчера в 05:50
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
Общество
В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
Происшествия
В Казани огласили приговор по делу «обнального банка» с прибылью в 100 млн рублей
Снял обвинения в организованном преступном сообществе, но вынес обвинительный приговор 12-ти фигурантам "обнального" дела накануне Приволжский райсуд Казани.
Реальное время 05:05
Общество
Кудрин счел поддержку россиян в кризис недостаточной
Государственные меры поддержки во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, сочли недостаточными.
Lenta.ru 04:53
Общество
Работники бюджетных учреждений Москвы говорят, что им настойчиво рекомендуют проголосовать по поправкам онлайн
Работники бюджетных учреждений Москвы говорят, что им настойчиво рекомендуют проголосовать по поправкам в Конституцию онлайн.
Эхо Москвы 02:32
Политика
Трамп обвинил «внутренних террористов» в захвате Сиэтла
РИА Новости 01:28
Происшествия
В Норвегии устроившего стрельбу в мечети приговорили к 21 году тюрьмы
Окружной суд Аскера и Бэрума приговорил Филипа Мансхауса, который обвинялся в убийстве сводной сестры и стрельбе в мечети в пригороде Осло в августе 2019 года, к максимально возможному в Норвегии сроку заключения в 21 год, сообщила телерадиокомпания NRK, которая ведет текстовую трансляцию заседания на своем сайте.
РИА Новости 04:35
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков
Вести.Ru вчера в 14:36
Политика
Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство
Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
Коммерсантъ 09 июня в 08:49
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Гаджеты
Производитель чехлов раскрыл дизайн iPhone 12
Сайт mobiledirect.ro, который на момент написания заметки испытывает трудности с работой из-за огромного наплыва посетителей, опубликовал серию изображений чехлов для грядущих iPhone 12.
The GEEK вчера в 12:02
Наука
Восприятие двумерной проекции обогнало понимание трехмерной формы
N+1 вчера в 11:32