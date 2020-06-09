с чего всё началось

Белоруссия продолжает настаивать на снижении цены на российский газ до «корректного и справедливого уровня». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.

Белоруссия снова попросила пересмотра цен на российский газ

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