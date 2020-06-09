Энергетика
Телеканал 360°Белоруссия снова попросила пересмотра цен на российский газ
Белоруссия продолжает настаивать на снижении цены на российский газ до «корректного и справедливого уровня». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.
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с чего всё началось
«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба российского ведомства.Известия09 июня в 10:40
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Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
Здоровье
Режим самоизоляции в Томской области продлили до 23 июня
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил до 23 июня режим самоизоляции, введенный в регионе в конце марта из-за распространения коронавируса.
ТАСС 04:44
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 11 июня 2020, 10:50 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Краснодарском крае, сообщили 11 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:50
Футбол
Сафонов: «В „Спартаке“ только ленивый не сосёт деньги Федуна»
Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что многие руководители московского «Спартака» наживались на владельце столичного клуба Леониде Федуне.
Евро-футбол.ру 04:53
Общество
Финляндия сохранит ограничения на границе с Россией до 14 июля
Правительство Финляндии сохранит ограничения на передвижение через российскую границу, введённые из-за пандемии коронавируса до 14 июля, сообщает в четверг правительство страны.
РИА Новости 06:28
Происшествия
МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ 06:11
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады
Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
Транспорт
С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов»
С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».
RT на русском 05:42
Общество
С 12 июня на Кубани откроют гостиницы до 50 номеров
Чтобы гостиница могла начать работу, нужно изучить все требования Роспотребнадзора и подать в ведомство уведомление, что ее владелец готов выполнять все предписания, — пояснила глава краевого управления Роспотребнадзора Мария Потемкина.
Краснодарские известия 06:10
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
Общество
В Краснодарском крае с 12 июня откроются гостиницы до 50 номеров
Губернатор Вениамин Кондратьев принял решение с 12 июня открыть гостиницы до 50 номеров с соблюдением требований Роспотребнадзора в ходе заседания оперштаба.
АиФ Краснодар 06:20
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Происшествия
У бывших руководителей Аграрного университета проходят обыски
У бывшего проректора по экономике и развитию имущественного комплекса Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и бывшего начальника коммерческого управления университета проходят обыски.
Питерские заметки 05:53
Происшествия
Суд арестовал директора ТЭЦ-3 в Норильске
По информации агентства, директор ТЭЦ-3 в Норильске, где случился разлив топлива, арестован на один месяц и три недели в рамках уголовного дела в связи с ЧП.
iReactor 05:59
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили еще на месяц
В Красноярском крае режим самоизоляции продлен еще на месяц.
7 канал Красноярск 02:46
Экономика
Кудрин объяснил, где оказалась российская экономика
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что в настоящее время российская экономика находится в центре «идеального шторма», вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а также падением цен на нефть и девальвацией рубля в феврале—марте текущего года.
Росбалт 02:35
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о российских олигархах
В администрации главы государства РФ ответили на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, ранее упомянувшего "деньги российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике.
Москва 24 вчера в 07:29
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Общество
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 114 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 11 июня выявлено 114 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:33
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Политика
Кремль допустил обращение Путина к народу по поправкам в Конституцию
"Если президент посчитает необходимым обратиться к гражданам до или после голосования, он это сделает", - отметил Песков, пообещав проинформировать в случае принятия такого решения.
ТВ Центр 05:48
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
Шоу-бизнес
Борисов ответил на обвинения в «подмене» жены Захарова в «Пусть говорят»
РИА Новости 04:11
Армия и оружие
Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии
На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
Общество
В Хакасии прекращается всеобщий режим самоизоляции
С понедельника (15 июня) прекращается всеобщий режим самоизоляции.
Хакасия 05:14