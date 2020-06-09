Энергетика
Телеканал 360°Белоруссия снова попросила пересмотра цен на российский газ
Белоруссия продолжает настаивать на снижении цены на российский газ до «корректного и справедливого уровня». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.
Читать в источнике
Оценить826
с чего всё началось
«В ходе переговоров министры обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия России и Беларуси в газовой сфере», ― сообщила пресс-служба российского ведомства.Известия09 июня в 10:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Футбол
Де Блекере и Штарк вошли в состав экспертно-судейской комиссии РФС
Известные в прошлом футбольные арбитры Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк вошли в состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС), сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
РИА Новости 03:31
Происшествия
СК возбудил против главы Норильска дело о халатности
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 03:41
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по киевскому времени новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.
Интерфакс вчера в 03:54
Экономика
Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
Российская газета 03:37
Общество
Протестующие снесли статуи конфедератов и памятник Колумбу в США
Народные новости 03:44
Политика
Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы
Ведомости вчера в 06:46
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона
За последние сутки в РФ выявлено еще 8 779 инфицированных коронавирусом, сообщает оперштаб. Всего в стране 502 436 заболевших.
Интерфакс 03:39
Политика
В Польше надеются, что США «вобьют последний гвоздь» в крышку гроба «СП-2»
Проект новых ограничений уже внесен в Конгресс, и в Польше надеются, что это станет "очередным гвоздем в гроб газопровода".
Военное обозрение 03:32
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Общество
Аксёнов разъяснил, как изменится жизнь в Крыму с 15 июня
Глава Крыма дал дополнительные разъяснения в части поправок в свой Указ № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым".
Крым 24 03:30
Экономика
Владелец Zara и Massimo Dutti закроет 1,2 тыс. магазинов
В течение первого квартала 88% магазинов Inditex по всему миру закрывались на некоторое время из-за карантинных мер, вводимых разными странами.
Коммерсантъ вчера в 12:00
Общество
Росатом может купить космодром «Морской старт»
Как рассказали представители S7, компания намерена продать платформу и командное судно в рамках программы избавления от непрофильных активов.
RuNews24.ru 01:06
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 09 июня в 06:19
Армия и оружие
В России создали субмарину-имитатор «Суррогат»
В России завершена научно-исследовательская работа по созданию морского роботизированного комплекса «Суррогат», который способен имитировать субмарины разных типов.
Русская Планета вчера в 08:11
Космос
Илон Маск прокомментировал статью Рогозина о запуске Crew Dragon
Lenta.ru вчера в 17:35
Общество
В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Общество
Российским туристам в Крыму не придется сдавать тесты на коронавирус
Ограничения на размещение туристов из других субъектов будут сняты в Крыму с 1 июля.
ТАСС 03:17
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
Здоровье
Вирусолог из Италии оценил вероятность второй волны коронавируса
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что во всём мире за последние сутки зафиксировано 105,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных достигло 7,15 млн человек.
REGNUM вчера в 22:54
Игры
Видео: прелести следующего поколения консолей в геймплейном отрывке Observer: System Redux
Как и предполагалось, Observer: System Redux будет работать на PS5 и Xbox Series X в разрешении 4K и при 60 кадрах / с. Игра также задействует технологии HDR и трассировки лучей.
3DNews 03:28
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01
Общество
В России выявлено 8985 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировано 8985 новых случаев заражения коронавирусом.
Клуб регионов 08 июня в 04:09
Экономика
Экономисты рассказали, какие последствия пандемии коронавируса ждут россиян
Из-за пандемии коронавируса доходы россиян сильно упадут, а правительственные меры поддержки не смогут их компенсировать.
Московский Комсомолец 03:17
Общество
Россиянам предрекли «арктическое вторжение»
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, атмосферный фронт принесет холодный воздух с Баренцева моря и других арктических морей.
Российская газета вчера в 06:32
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00